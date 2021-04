Palmeiras x Del Valle: Abel Ferreira deve repetir esquema com três zagueiros; veja escalação 

O treinador português, no entanto, terá que fazer uma alteração em relação ao time que venceu o Universitário, no Peru, na estreia da competição

ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira comandando o Palmeiras em partida válida pelo Campeonato Paulista



O Palmeiras volta a campo na noite desta terça-feira, 27, para enfrentar o Independiente del Valle, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Assim como na estreia diante do Universitário, no Peru, o treinador Abel Ferreira deverá repetir a escalação com três zagueiros em sua linha defensiva. Uma mudança, porém, será obrigatória: suspenso por ter recebido o cartão vermelho na vitória diante dos peruanos, Alan Empereur dará vaga para Renan, jovem que foi decisivo para o triunfo.

Além da alteração na linha de defesa, Abel Ferreira também não poderá contar com Matías Viña, que segue suspenso pela expulsão na final da Recopa Sul-Americana, diante do Defensa y Justicia. Em seu lugar, o técnico português promoverá a entrada de Victor Luís. Gustavo Scarpa, meio-campista de origem, também é uma opção para o setor. Assim, o provável Palmeiras tem: Weverton; Renan, Gustavo Gómez e Luan; Victor Luís (Gustavo Scarpa), Patrick de Paula, Danilo, Marcos Rocha e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano. O Verdão pode ficar em situação confortável em caso de vitória. Atualmente, a equipe brasileira lidera o Grupo A da Libertadores com três pontos, seguida de Independiente del Valle e Defensa y Justicia com um ponto cada. O Universitário ainda não pontuou.