Palmeiras x Santos: acompanhe ao vivo a transmissão da Jovem Pan
Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel, comentários de Felippe Facincani e Vampeta e reportagens de Guilherme Napolis e Giovanni Chacon YouTube.
Confira a transmissão da Jovem Pan
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