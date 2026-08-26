Palmeiras x Santos: acompanhe ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Palmeiras e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (26), em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel, comentários de Felippe Facincani e Vampeta e reportagens de Guilherme Napolis e Giovanni Chacon YouTube.

Confira a transmissão da Jovem Pan