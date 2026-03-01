Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Palmeiras x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Palmeiras x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Paulistão

  • Por Jovem Pan
  • 01/03/2026 19h30
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Arte da Jovem Pan para jogo Palmeiras x São Paulo

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1º), em jogo válido pelo Campeonato Paulista. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Mauro Beting e Flávio Prado e reportagem de Pedro Marques e Giovanni Chacon no YouTube.

Assista à transmissão

 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >