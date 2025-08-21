Palmeiras x Universitario (PER): confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Arte/Jovem Pan Depois do Verdão ter ganho por 4 a 0 o primeiro jogo, o Universitario tenta não sofrer mais gols



Palmeiras e Universitario se enfrentam nesta quinta-feira (21), em jogo válido pela jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Mauro Beting e reportagem de Pedro Marques e Daniel Lian no YouTube.

Confira a transmissão aqui