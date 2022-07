Rony leva bola pra casa depois de tão sonhado gol de bike e comemora: ‘Receba’

Atacante virou ‘meme’ nas redes sociais por sempre tentar um gol de bicicleta; e nesta quarta-feira saiu

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rony comemorou muito o gol de bike que fez na goleada



Por alguns meses, Rony virou piada nas redes sociais por tentar marcar um gol de bicicleta. Na goleada por 5 a 0 nesta quarta-feira, 06, contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Libertadores, o gol finalmente saiu. Aos 83 minutos, o atacante recebeu livre na grande área e tentou a bicicleta. Acertou. O golaço foi muito comemorado pelo jogador com os companheiros de time e pela torcida. Nas redes sociais também houve comemoração. O Palmeiras o chamou de ‘Rony Bikesson‘ e mostrou as imagens do jogador deixando o gramado ao lado da bola do jogo. Rony assistiu a reprise do lance e comemorou: “Receba”. O atleta agradeceu a Deus pelo feito. “Foi muito trabalho. Falei ali que aquele que trabalha, Deus não deixa de honrar. Nunca desista. Eu disse que não iria desistir, eu ia errar, mas uma hora eu ia acertar e ia ser bonito”, disse.