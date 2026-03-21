São Paulo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

São Paulo e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Paulista neste sábado (21), às 21h, no Morumbi; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte / Jovem Pan São Paulo e Palmeiras se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro



São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste sábado (21), às 21h, no Morumbi, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O confronto acontece pela oitava rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O jogo é um confronto direto pela primeira posição. O Palmeiras é o atual líder com 16 pontos, o mesmo que o São Paulo, que fica na segunda posição por conta do saldo de gols. O Alviverde vai para o jogo somando 5 vitórias, uma derrota e um empate, já o tricolor paulista, que perdeu a invecibilidade da última rodada, soma uma derrota cinco vitórias e um empate.

Onde assistir São Paulo x Palmeiras ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube com narração de Nilson César, comentários de Bruno Prado e Fábio Piperno e reportagem de Pedro Marques e Guilherme Napolis. A transmissão começa às 20h30.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela SporTV e Premiere.