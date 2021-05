São Paulo fecha contratação de atacante uruguaio Facundo Milán

Considerado uma das principais promessas do Defensor, o atleta já foi convocado sete vezes para a seleção sub-20 da ‘Celeste’ e chega para brigar por posição com Pablo

Reprodução/Defensorsporting.com São Paulo acertou com o atacante uruguaio Facundo Milán



O São Paulo acertou nesta sexta-feira, 21, a contratação do atacante Facundo Milán, de 20 anos, que atua pelo Defensor Sporting, do Uruguai. A negociação foi confirmada através do clube de Montevidéu, em seu site oficial. Revelado nas categorias de base do time uruguaio, o centroavante soma 37 partidas oficiais na carreira. Na atual temporada, ele participou de nove jogos, contribuindo com três gols. Considerado uma das principais promessas do Defensor, o atleta já foi convocado sete vezes para a seleção sub-20 da “Celeste” e chega para brigar por posição com Pablo, artilheiro do Tricolor em 2021.

A contratação de Facundo Milán pode indicar o fim do ciclo de Joao Rojas, que tem contrato somente até o final deste mês e ainda não acertou sua renovação. Isso porque os campeonato nacionais, como o Brasileirão e a Copa do Brasil, permitem a inscrição de no máximo cinco atletas estrangeiros. Além do novo contratado uruguaio, o São Paulo conta com os titulares Robert Arboleda (Equador), Martín Benítez (Argentina), Orejuela (Colômbia) e Galeano (Paraguai), fora Rojas, que também é equatoriano. Enquanto isso, o time de Hernán Crespo foca na final do Campeonato Paulista. No domingo, 23, a equipe volta a campo para enfrentar o Palmeiras, no Morumbi, pela segunda decisão – a primeira terminou empatada em 0 a 0.