Adversário do São Paulo, Juventude prioriza construção de CT e conta com dívidas praticamente zeradas

Com presença constante na Série A, Jaconero quer fortalecer as estruturas para ter vida longa na elite do futebol brasileiro

Fernando Alves/E.C. Juventude Fora das quatro linhas, o clube vive um dos momentos mais especiais da história



Nesta quinta-feira (24), Juventude e São Paulo se enfrentam pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto importante para as duas equipes. Os times entram em campo às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com o apoio da torcida, o Juventude já conquistou três vitórias em seus domínios, e busca os três pontos para sair da zona de rebaixamento. Fora das quatro linhas, o clube vive um dos momentos mais especiais da história. Das últimas cinco edições do Campeonato Brasileiro, o Papo esteve em quatro, possibilitando uma reestruturação essencial para o crescimento da instituição. Mesmo com um dos menores investimentos da Série A, o Alviverde deve ultrapassar os R$100 milhões em receitas em 2025.

Em relação às dívidas, o clube também é um exemplo nacional: apresenta a menor entre os 20 clubes da elite, com apenas R$1 milhão de passivos.” A gente sempre tenta ter uma administração com a filosofia de estar dentro do orçamento e de deixar um legado positivo para os próximos anos. Isso a gente fez nos anos anteriores; as últimas administrações fizeram também. No final deste ano, a gente vai estar com as dívidas antigas e parcelamentos de impostos praticamente zerados. Isso dá uma certeza de que o caminho está correto e ajuda também as próximas administrações a poderem investir mais no futebol e investir mais no clube”, disse Fábio Pizzamiglio, presidente do Juventude.

Além disso, o Papo tem feito esforços e investimentos no seu Centro de Formação de Atletas e Cidadãos (CFAC), onde a base e o profissional treinam. A estrutura conta com sete campos com a mesma grama do Alfredo Jaconi, uma das mais elogiadas do país. Ainda este ano, irá inaugurar um novo prédio no local, reforçando o projeto do clube de se estruturar cada vez mais para voltar a figurar entre as principais equipes do país.

” Quando a gente tem o CFAC mais organizado, com os campos funcionando, com os vestiários sendo organizados, o Departamento de Futebol com o prédio novo, com toda parte de fisiologia, fisioterapia, academia, toda parte de inteligência e de mercado, esse investimento reflete em todas as categorias do clube. Hoje as nossas categorias de base também receberam bastante investimento. Então, as pessoas que fazem a diferença têm onde trabalhar, têm material, têm equipamentos; tudo o que há de mais moderno está sendo disponibilizado para as categorias de base”, explicou o mandatário do clube.