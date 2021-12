Pelé recebe alta após 15 dias de internação e continuará tratamento contra tumor

O Rei do Futebol, atualmente com 81 anos, encontra-se estável e passará o Natal com seus familiares

REUTERS/Lucas Jackson/26.abr.2016 Pelé recebeu alta hospitalar do Albert Einstein nesta quinta-feira, 23



O Hospital Israelita Albert Einstein informou, na tarde desta quinta-feira, 23, que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu alta após 15 dias de internação. Em boletim, os médicos avisaram que o Rei do Futebol, atualmente com 81 anos, encontra-se estável e seguirá o tratamento contra o tumor de cólon, identificado em setembro deste ano – na ocasião, o tricampeão do mundo com a seleção brasileira precisou ficar hospitalizado durante um mês. Apesar da preocupação dos fãs com o retorno do ídolo ao hospital, Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, já havia dito que ele passaria o Natal em casa, com os seus familiares.

Liberado do hospital, Pelé aproveitou o momento para agradecer o apoio dos fãs publicando uma foto antiga sorrindo em sua conta no Instagram. “A foto sorrindo não é a toa. Como eu havia lhes prometido, vou passar o Natal com a minha família. Estou voltando para casa. Obrigado por todas mensagens de carinho”, escreve o ex-jogador, que também já sofreu com outros problemas de saúde nos últimos anos e se mantém conectado nas rede sociais.