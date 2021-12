Filha tira foto com Pelé e tranquiliza fãs: ‘Volta para casa em dois ou três dias’

Kely Nascimento disse que o procedimento estava agendado há meses e avisou que o três vezes campeão do mundo com a seleção brasileira deverá estar em casa até o próximo final de semana

Reprodução/Instagram/@iamkelynascimento Kely Nascimento ao lado do pai, o Rei Pelé, no Hospital Albert Einstein



Kely Nascimento, uma das filhas de Pelé, usou sua conta no Instagram, na noite da última quarta-feira, 8, para tranquilizar os fãs do Rei do Futebol, que voltou a ser internado em São Paulo para tratar de um tumor no cólon, descoberto em setembro deste ano – o ex-jogador ficou hospitalizado por um mês para cuidar do caso. Através da rede social, ela postou uma foto do pai, disse que o procedimento estava agendado há meses e avisou que o três vezes campeão do mundo com a seleção brasileira deverá estar em casa até o próximo final de semana.

“Família insta! Minhas redes estão bombando novamente e eu agradeço todo carinho que recebemos de todos vocês!! Essa foto foi tirada 10 minutos atrás no Hospital Albert Einstein, onde meu pai terminou um procedimento que estava já agendado há meses. A minha irmã @flavia_kurtz_fisioterapia tá fazendo um carinho nele por mim! Em dois ou três dias ele volta para casa para curtir o natal. Isso não foi surpresa. Já estava agendado e faz parte do tratamento. Toda minha gratidão, sempre”, escreveu a filha do ídolo do Santos.