Perfil de Messi em rede social fica fora do ar por alguns minutos

Reprodução Conta de Messi no Instagram ficou fora do ar na noite desta segunda-feira



Os fãs do craque Lionel Messi foram surpreendidos na noite desta segunda-feira, 25. Durante alguns minutos, o perfil do jogador do Barcelona no Instagram saiu do ar, aparecendo como “perfil inexistente” para os mais de 40 milhões de seguidores.

Por conta dos comentários gerados pelo incidente, o nome de Messi chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Pouco tempo depois, a rede social voltou à normalidade. Messi não se manifestou sobre o ocorrido.

Alguns torcedores brincaram que o responsável pela “brincadeira” seria Mateo, filho mais novo do craque argentino. O perfil de Messi voltou ao ar, e sua última postagem é sobre o Dia da Pátria da Argentina.