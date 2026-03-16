‘Preciso de jogadores 100%’, diz Ancelotti sobre não ter convocado Neymar
O técnico chamou nesta segunda-feira (16) 26 jogadores para os últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, disse nesta segunda-feira (16) que Neymar não foi convocado para os amistosos contra a França e a Croácia em razão de sua condição física. Em entrevista a jornalistas, o treinador afirmou que “precisa de jogadores 100%”.
“Ele não está 100%, mas se ele chegar durante a Copa do Mundo em 100%, obviamente pode estar [no Mundial]”, declarou Ancelotti.
O comandante da equipe canarinho também acrescentou que Neymar deve “seguir trabalhando e jogando” para chegar a uma boa condição física até o fechamento da lista final para a Copa do Mundo. Perguntado se essa avaliação sobre o camisa 10 do Santos é física ou técnica, Ancelotti respondeu ser física e “com bola”, o atacante “está muito bem”.
O treinador ainda declarou que a comissão técnica da Seleção Brasileira irá acompanhar os jogos de Neymar “nos próximos meses”.
Também nesta segunda-feira, Ancelotti fez a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo. O técnico já tem 18 dos 26 nomes definidos para o Mundial. Os amistosos contra as seleções francesa e croata servirão de testes para a escolha dos outros oito jogadores.
Dessa forma, Rayan, Igor Thiago, Gabriel Sara e o meia Danilo vão estrear com a camisa canarinho. Convocados em outras ocasiões, Ibañez e o volante Danilo foram chamados pela primeira vez por Ancelotti. Já Endrick faz seu retorno ao plantel brasileiro.
Durante a fala aos jornalistas, Ancelotti enfatizou em diversos momentos que convocou apenas atletas que estão 100% fisicamente. Assim, além de Neymar, ficaram fora da lista Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo, que não deve participar da Copa do Mundo devido à gravidade da sua lesão.
