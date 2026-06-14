O Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá perdeu titulares absolutos como Rodrygo, Éder Militão e Xavi Simons a poucas semanas da estreia.

A resposta para quem busca quais as maiores estrelas do futebol que ficaram de fora da Copa 2026 por lesão passa diretamente pelo departamento médico do Real Madrid e de gigantes da Europa. O futebol mundial já lamenta a ausência definitiva de craques de peso a menos de dois meses da abertura do torneio. O atacante brasileiro Rodrygo e o zagueiro Éder Militão, o meia holandês Xavi Simons e o atacante francês Hugo Ekitike formam a lista dos principais desfalques após sofrerem contusões cirúrgicas entre março e abril.

O baque duplo na seleção brasileira

O torcedor brasileiro recebeu as duas piores notícias possíveis na reta final da atual temporada europeia. O técnico precisará montar o sistema defensivo e o setor de ataque sem dois titulares absolutos de sua engrenagem principal.

O atacante Rodrygo sofreu o rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito em março de 2026. O tempo estimado de recuperação ultrapassa a marca de nove meses, tirando o ponta direita completamente da competição norte-americana.

Pouco tempo depois, na reta final de abril, o zagueiro Éder Militão voltou a sofrer com um rompimento muscular severo. O atleta sentiu a coxa esquerda em uma partida do Campeonato Espanhol contra o Alavés e exames de imagem constataram a necessidade de nova intervenção cirúrgica na Finlândia. Com uma recuperação estimada em pelo menos cinco meses, o defensor encerra precocemente uma temporada já marcada por outros problemas físicos.

Ranking dos grandes nomes cortados do Mundial

Além da dupla brasileira, as seleções europeias e sul-americanas que chegam como favoritas ao título acumulam baixas pesadas no elenco principal. Abaixo estão os jogadores estrangeiros mais valiosos que assistirão ao torneio de casa.

1. Xavi Simons (Holanda)

O talento criativo do Tottenham rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito no dia 25 de abril, durante partida contra o Wolverhampton pelo Campeonato Inglês. O jogador de 23 anos passará por cirurgia imediata e desfalca a armação central da seleção holandesa.

2. Hugo Ekitike (França)

O atacante francês vivia a fase mais produtiva de sua carreira no Liverpool, somando 17 gols na temporada, até romper completamente o tendão de Aquiles. A grave contusão no gramado ocorreu em abril, durante um confronto contra o Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões.

3. Serge Gnabry (Alemanha)

O ponta do Bayern de Munique sofreu uma forte ruptura no músculo adutor da perna direita também no mês de abril. A lesão exige vários meses de reabilitação conservadora e o atleta ficará de fora da lista alemã comandada por Julian Nagelsmann.

4. Juan Foyth (Argentina)

O defensor do Villarreal e atual campeão do mundo no Catar necessitou de intervenção cirúrgica após uma contundente lesão no tendão de Aquiles. O corte obrigou a Argentina a buscar rapidamente novos zagueiros de confiança para o sistema defensivo.

5. Patrick Agyemang (Estados Unidos)

O centroavante do Derby County deixou o gramado de maca, chorando, após comprometer o tendão de Aquiles durante partida oficial da segunda divisão inglesa. O jogador perde a chance de disputar a fase de grupos do torneio em seu próprio país.

Como os treinadores lidam com o calendário

O aumento expressivo de contusões ligamentares reflete o desgaste provocado por um calendário de clubes cada vez mais saturado na Europa. Com a expansão inédita do torneio para 48 seleções e o acúmulo extremo de partidas por temporada, o preparo físico se tornou o fiel da balança.

As comissões técnicas nacionais agora correm contra o relógio para ajustar o entrosamento das peças de reposição através dos amistosos preparatórios de maio. A perda abrupta desses atletas de alta performance obriga os comandantes a redesenharem por completo suas pranchetas táticas para o campeonato que será disputado de 11 de junho a 19 de julho de 2026.

Dúvidas frequentes sobre cortes médicos

Como funciona a substituição de um jogador machucado antes da estreia?

A Fifa autoriza que as federações realizem a substituição oficial de qualquer atleta machucado até 24 horas antes do primeiro jogo da equipe na Copa do Mundo. O comitê organizador da competição exige a entrega imediata de laudos assinados por junta médica que comprovem a incapacidade física real do jogador de aguentar o ritmo do torneio.

O substituto acionado precisa estar obrigatoriamente na pré-lista enviada à Fifa?

Não existe regra formal que exija a convocação de um atleta que estava presente na relação ampla divulgada semanas antes. O treinador ganha liberdade técnica para chamar qualquer profissional regularizado com passaporte do país para preencher o vácuo deixado, desde que registre os documentos respeitando o prazo legal.

Profissionais com lesões consideradas mais leves podem ser convocados?

Sim. Muitos treinadores arriscam levar atletas em reta final de transição física se a comissão médica atestar que eles ganharão condições de jogo na fase de mata-mata. A manobra envolve um cálculo estratégico alto, pois o banco de reservas perde uma opção ativa para entrar nas rodadas decisivas e pesadas da fase de grupos.