A seleção da Oceania marcou apenas quatro gols em todas as suas participações no torneio da Fifa, criando um empate técnico histórico no topo da artilharia

Reprodução/X @NZ_Football Nova Zelândia retorna à Copa do Mundo após 16 anos sem participar do torneio



Para os fãs de estatísticas que buscam a resposta direta e querem saber quem é o maior artilheiro da Nova Zelândia na história das Copas do Mundo, o dado oficial de almanaque é surpreendente. O posto não pertence a um único jogador, mas é dividido igualmente por quatro atletas: Steve Sumner, Steve Wooddin, Winston Reid e Shane Smeltz. Como a seleção balançou as redes exatamente quatro vezes em todo o seu histórico no torneio, cada um desses nomes possui um gol oficial registrado.

Os quatro gols neozelandeses em duas participações

A Nova Zelândia garantiu vaga no Mundial de futebol masculino em apenas duas ocasiões: em 1982 (Espanha) e em 2010 (África do Sul). Em ambas as campanhas, a equipe caiu na primeira fase, o que limitou drasticamente o número de jogos e, consequentemente, as oportunidades para que um centroavante se isolasse na tabela de artilharia.

Na estreia oficial do país em 1982, os dois únicos gols a favor aconteceram logo no primeiro jogo, durante a derrota por 5 a 2 contra a Escócia. Depois, os All Whites passaram em branco contra a União Soviética e contra o Brasil.

A história mudou de tom na memorável campanha de 2010. A seleção surpreendeu os especialistas esportivos ao se despedir do torneio de forma invicta, registrando três empates na fase de grupos. Foi nesse ano que a equipe balançou as redes contra a Eslováquia e contra a poderosa seleção da Itália, então campeã mundial em título.

O ranking histórico de goleadores da Nova Zelândia

Como não existe um líder isolado, o ranking oficial de gols em Mundiais divide o mérito cronologicamente. Veja a lista de quem balançou as redes pelo país:

1. Steve Sumner (1982): O ex-meio-campista garantiu seu lugar nos livros ao marcar o primeiro gol da Nova Zelândia na história do torneio. Ele diminuiu a diferença no início do segundo tempo na partida de estreia contra a seleção escocesa.

2. Steve Wooddin (1982): Apenas dez minutos depois do feito de Sumner, o atacante aproveitou uma falha da defesa adversária e anotou o segundo tento da equipe contra a mesma Escócia.

3. Winston Reid (2010): O zagueiro virou um herói nacional instantâneo ao marcar o gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo no 1 a 1 contra a Eslováquia. O cabeceio salvador garantiu o primeiro ponto oficial do país em Copas.

4. Shane Smeltz (2010): O centroavante chocou o mundo do futebol ao abrir o placar aos sete minutos do primeiro tempo no emblemático empate por 1 a 1 contra a Itália .

Chris Wood e o futuro na Copa do Mundo de 2026

Apesar do empate quádruplo no cenário específico das Copas, a artilharia geral da seleção nacional possui um dono hegemônico. O centroavante Chris Wood é o maior goleador da história da Nova Zelândia em todas as competições, somando 45 gols pela equipe principal. O craque do Nottingham Forest, porém, ainda não atuou em um Mundial absoluto, visto que o país falhou nas Eliminatórias de 2014, 2018 e 2022.

Com a expansão do número de vagas e o favoritismo isolado nas Eliminatórias da Oceania, os neozelandeses estão na reta final para carimbar o passaporte rumo ao Mundial da América do Norte. Isso transforma Chris Wood no candidato natural para quebrar o empate das antigas gerações e se estabelecer como o artilheiro isolado da Nova Zelândia em torneios da Fifa, consolidando de vez o seu nome na história do futebol do país.