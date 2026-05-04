Quem é o maior artilheiro da Nova Zelândia na história das Copas do Mundo?
A seleção da Oceania marcou apenas quatro gols em todas as suas participações no torneio da Fifa, criando um empate técnico histórico no topo da artilharia
Para os fãs de estatísticas que buscam a resposta direta e querem saber quem é o maior artilheiro da Nova Zelândia na história das Copas do Mundo, o dado oficial de almanaque é surpreendente. O posto não pertence a um único jogador, mas é dividido igualmente por quatro atletas: Steve Sumner, Steve Wooddin, Winston Reid e Shane Smeltz. Como a seleção balançou as redes exatamente quatro vezes em todo o seu histórico no torneio, cada um desses nomes possui um gol oficial registrado.
Os quatro gols neozelandeses em duas participações
A Nova Zelândia garantiu vaga no Mundial de futebol masculino em apenas duas ocasiões: em 1982 (Espanha) e em 2010 (África do Sul). Em ambas as campanhas, a equipe caiu na primeira fase, o que limitou drasticamente o número de jogos e, consequentemente, as oportunidades para que um centroavante se isolasse na tabela de artilharia.
Na estreia oficial do país em 1982, os dois únicos gols a favor aconteceram logo no primeiro jogo, durante a derrota por 5 a 2 contra a Escócia. Depois, os All Whites passaram em branco contra a União Soviética e contra o Brasil.
A história mudou de tom na memorável campanha de 2010. A seleção surpreendeu os especialistas esportivos ao se despedir do torneio de forma invicta, registrando três empates na fase de grupos. Foi nesse ano que a equipe balançou as redes contra a Eslováquia e contra a poderosa seleção da Itália, então campeã mundial em título.
O ranking histórico de goleadores da Nova Zelândia
Como não existe um líder isolado, o ranking oficial de gols em Mundiais divide o mérito cronologicamente. Veja a lista de quem balançou as redes pelo país:
- 1. Steve Sumner (1982): O ex-meio-campista garantiu seu lugar nos livros ao marcar o primeiro gol da Nova Zelândia na história do torneio. Ele diminuiu a diferença no início do segundo tempo na partida de estreia contra a seleção escocesa.
- 2. Steve Wooddin (1982): Apenas dez minutos depois do feito de Sumner, o atacante aproveitou uma falha da defesa adversária e anotou o segundo tento da equipe contra a mesma Escócia.
- 3. Winston Reid (2010): O zagueiro virou um herói nacional instantâneo ao marcar o gol de empate aos 48 minutos do segundo tempo no 1 a 1 contra a Eslováquia. O cabeceio salvador garantiu o primeiro ponto oficial do país em Copas.
- 4. Shane Smeltz (2010): O centroavante chocou o mundo do futebol ao abrir o placar aos sete minutos do primeiro tempo no emblemático empate por 1 a 1 contra a Itália.
Chris Wood e o futuro na Copa do Mundo de 2026
Apesar do empate quádruplo no cenário específico das Copas, a artilharia geral da seleção nacional possui um dono hegemônico. O centroavante Chris Wood é o maior goleador da história da Nova Zelândia em todas as competições, somando 45 gols pela equipe principal. O craque do Nottingham Forest, porém, ainda não atuou em um Mundial absoluto, visto que o país falhou nas Eliminatórias de 2014, 2018 e 2022.
Com a expansão do número de vagas e o favoritismo isolado nas Eliminatórias da Oceania, os neozelandeses estão na reta final para carimbar o passaporte rumo ao Mundial da América do Norte. Isso transforma Chris Wood no candidato natural para quebrar o empate das antigas gerações e se estabelecer como o artilheiro isolado da Nova Zelândia em torneios da Fifa, consolidando de vez o seu nome na história do futebol do país.
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