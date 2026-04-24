Quem é o maior artilheiro da seleção do Canadá na história das Copas do Mundo?

O astro Alphonso Davies cravou seu nome na história do esporte nacional ao marcar o primeiro e único gol de um jogador do país no torneio

Reprodução/Instagram @alphonsodavies Lateral-esquerdo Alphonso Davies é o maior artilheiro da seleção do Canadá na história das Copas do Mundo, somando exatamente um gol marcado no torneio



O lateral-esquerdo Alphonso Davies é o maior artilheiro da seleção do Canadá na história das Copas do Mundo, somando exatamente um gol marcado no torneio. O atleta do Bayern de Munique quebrou um jejum histórico na edição do Catar, em 2022, ao balançar as redes na derrota por 4 a 1 contra a Croácia. Antes desse evento, a equipe havia participado apenas do Mundial de 1986, onde foi eliminada sem registrar nenhum tento a favor. O único outro gol a favor do Canadá em Mundiais não entra na conta de seus atacantes, pois foi um gol contra anotado pelo zagueiro marroquino Nayef Aguerd, também em 2022.

O cabeceio histórico de Alphonso Davies no Catar

A marca estabelecida por Alphonso Davies não representa apenas o primeiro gol do Canadá em Copas do Mundo, mas também um dos mais rápidos do torneio de 2022. O lance histórico aconteceu com apenas 68 segundos do primeiro tempo.

Após um lançamento longo do goleiro Milan Borjan, a bola encontrou espaço no lado direito do campo. O ala Tajon Buchanan dominou e cruzou com precisão para dentro da grande área, onde Davies surgiu em velocidade para finalizar de cabeça, vencendo o goleiro Dominik Livaković. O momento foi de redenção imediata para o camisa 19, que dias antes havia desperdiçado uma cobrança de pênalti na partida de estreia contra a Bélgica.

Ranking geral: os maiores artilheiros da história da seleção

Como Alphonso Davies desponta como o único jogador do país a balançar as redes no Mundial, a estatística muda drasticamente quando analisamos o desempenho geral em todas as competições oficiais e amistosos. Longe dos gramados da Copa do Mundo, a lista de maiores goleadores da seleção principal é liderada por especialistas da grande área.

1. Jonathan David

O jovem centroavante é o maior artilheiro da história do Canadá. Consolidado no futebol europeu e com grande tempo de bola, ele lidera o ranking isolado com 37 gols marcados em partidas oficiais pelo selecionado nacional.

2. Cyle Larin

O experiente atacante Cyle Larin soma 30 gols vestindo a camisa do Canadá. Ele foi a principal engrenagem ofensiva da equipe durante as Eliminatórias da Concacaf para o torneio de 2022, período em que liderou a pontuação regional com 13 gols.

3. Dwayne De Rosario

Antes da ascensão da atual geração, o meia-atacante Dwayne De Rosario deteve o recorde absoluto por vários anos. Ele encerrou a sua carreira internacional com 22 gols registrados, sendo a principal referência técnica da equipe durante a década de 2000.

A chance de reescrever a estatística na atualidade

Com a Copa do Mundo de 2026 sendo disputada na América do Norte, o Canadá tem vaga garantida como país coanfitrião, ao lado de Estados Unidos e México. A equipe comandada pelo técnico Jesse Marsch entrará em campo com o apoio de sua torcida buscando a primeira vitória de sua história na competição.

A nova configuração do torneio oferece um cenário perfeito para o sistema ofensivo brilhar. Os líderes do ranking histórico, Jonathan David e Cyle Larin, terão a grande chance de escrever seus nomes na artilharia do torneio, tirando de Alphonso Davies a exclusividade de ser o único goleador canadense no maior palco do esporte.