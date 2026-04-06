Quem são os maiores goleadores do Brasileirão desde 2003

Uma análise completa dos atacantes que mais marcaram gols no Campeonato Brasileiro desde a implementação do formato atual em 2003.





Desde que o Campeonato Brasileiro adotou o sistema de pontos corridos em 2003, a competição passou a premiar a regularidade e a consistência ao longo de 38 rodadas. Nesse cenário, a figura do artilheiro ganhou uma nova dimensão, exigindo não apenas explosões de talento, mas também uma performance de alto nível durante toda a temporada. Este artigo detalha quem são os maiores goleadores do Brasileirão nesta era, apresentando os números, os perfis e o legado desses atletas que marcaram seus nomes na história do principal torneio de futebol do país.

O impacto do formato de pontos corridos na artilharia

A mudança para o formato de pontos corridos em 2003 alterou profundamente a dinâmica do Brasileirão. Anteriormente, o sistema de mata-mata permitia que um time ou jogador com uma boa fase final pudesse se destacar. Com a nova fórmula, a artilharia passou a ser um reflexo direto da capacidade de um atacante de manter um alto rendimento por meses, enfrentando todos os adversários em jogos de ida e volta.

Isso significa que, para figurar entre os maiores goleadores da era, um jogador precisa de uma combinação de fatores:

Longevidade: Atuar por várias temporadas em alto nível no futebol brasileiro.

Consistência: Marcar gols de forma regular, e não apenas em picos de performance.

Adaptação: Manter a capacidade de balançar as redes por diferentes clubes e sob diferentes esquemas táticos.

A lista definitiva dos maiores artilheiros da era

A elite dos goleadores do Brasileirão por pontos corridos é composta por nomes que se tornaram ídolos em diversos clubes e sinônimos de gol no futebol nacional. A lista é liderada com folga por um dos centroavantes mais icônicos do século.

Fred: 158 gols Diego Souza: 130 gols Gabigol (Gabriel Barbosa): 116 gols Wellington Paulista: 109 gols Alecsandro: 102 gols Borges: 99 gols Paulo Baier: 99 gols Rafael Moura: 96 gols

Os dados consideram os gols marcados até o encerramento do Campeonato Brasileiro de 2023.

Perfis dos goleadores: análise e recordes

Cada jogador no topo da lista de artilheiros possui características e trajetórias distintas que explicam seu sucesso duradouro na competição.

Fred: O líder absoluto da era dos pontos corridos é a personificação do centroavante clássico. Com passagens marcantes por Fluminense, Cruzeiro e Atlético-MG, ele se destacou pelo posicionamento letal dentro da área e pela finalização precisa. Fred foi artilheiro do Brasileirão em três edições (2012, 2014 e 2016), um recorde na era dos pontos corridos que divide com Dadá Maravilha e Túlio Maravilha na história geral da competição.

Diego Souza: Um jogador versátil, que atuou tanto como meia quanto como atacante. Sua capacidade de finalização de longa distância e o bom jogo aéreo o mantiveram como uma ameaça constante. Foi artilheiro em 2016, ao lado de Fred e William Pottker, e se notabilizou por marcar gols importantes por clubes como Sport, Grêmio, Vasco e Palmeiras.

Gabigol: Com uma média de gols por jogo impressionante, especialmente em suas temporadas pelo Flamengo, Gabriel Barbosa escalou rapidamente no ranking. Campeão e artilheiro em 2018 (pelo Santos) e 2019 (pelo Flamengo), ele se tornou o primeiro jogador a ser o goleador máximo da competição por dois anos consecutivos por times diferentes.

Wellington Paulista: Um verdadeiro “andarilho” do futebol brasileiro, o centroavante construiu sua marca pela regularidade e presença de área, marcando gols por uma vasta gama de clubes, como Cruzeiro, Fortaleza, Chapecoense e América-MG.

A lista de maiores goleadores da era dos pontos corridos do Brasileirão é um testemunho da excelência, consistência e longevidade. Liderada por Fred, um ícone da posição de centroavante, a relação de nomes como Diego Souza, Gabigol e Wellington Paulista demonstra que, para marcar época no campeonato mais equilibrado do país, é preciso mais do que talento: é necessário entregar resultados de forma contínua, temporada após temporada. Esses atletas não apenas empilharam gols, mas definiram uma geração do futebol nacional.