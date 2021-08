Renato Gaúcho responde Jorge Jesus após goleada do Flamengo sobre o Grêmio; assista

Ídolo da torcida flamenguista após conquistar seis títulos, o atual técnico do Benfica disse, na última terça-feira, que Renato não conseguirá repetir seus feitos no clube carioca

Foto: ALVARO BUENO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho durante partida entre Flamengo x Grêmio, pela Copa do Brasil



Ídolo da torcida flamenguista após conquistar seis títulos, o treinador Jorge Jesus disse, na última terça-feira, que Renato Gaúcho não conseguirá repetir seus feitos no clube carioca. Após a goleada por 4 a 0 sobre o Grêmio, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o atual técnico do Rubro-Negro foi questionado sobre o tema, e não fugiu da resposta. “Ele fez história, ganhou títulos e está de parabéns. Eu sei da minha capacidade, tenho certeza que vou fazer história também, até porque fui contratado para conquistar. A resposta que eu tenho que dar é trabalhar com meu grupo, buscando taças, porque esse é o meu objetivo”, falou Renato, em entrevista coletiva.

Renato Gaúcho também falou sobre o sentimento de enfrentar o Grêmio, clube onde é ídolo e teve passagens de sucesso como jogador e treinador. “É um sentimento bem diferente. Fiquei aqui por quase cinco anos na minha última passagem, todo mundo sabe o carinho que tenho pelo grupo e pela torcida, mas eu falei durante a semana que eu sou um profissional. Falei que a gente teria que construir um resultado bom aqui em Porto Alegre, até para poder jogar mais tranquilo no Maracanã. Conseguimos, apesar de não estar tão bem no primeiro tempo. Estava sendo um jogo perigoso. O que foi corrigido foi coisa minha e do grupo, não vou ficar falando, isso vai ficar entre a gente”, disse.

