Sincero, Felipão admite jogo ruim do Grêmio na Copa do Brasil: ‘Flamengo foi altamente superior’; assista

Em coletiva pós-jogo, o treinador assumiu a culpa por erros na escalação e falou em ‘abalo psicológico’ da equipe depois do primeiro gol do rubro-negro

Reprodução/ Youtube Felipão assumiu a responsabilidade da derrota



O Grêmio levou uma goleada por 4 a 0 do Flamengo na Copa do Brasil, treinado agora pelo ex-comandante gremista, Renato Gaúcho, e a derrota foi difícil de processar. Em entrevista coletiva após a partida, Felipão não se explicou sobre os erros da equipe, ao contrário, foi bem claro em dizer que o adversário foi muito superior e que os jogadores tricolores se perderam após o primeiro gol. “Foi um momento que todo mundo ficou imaginando que tínhamos que empatar, mas não conseguimos. Depois o Flamengo foi altamente superior. Tentamos fazer algumas mudanças, porque já estava perdido, mas não conseguimos. O Flamengo foi superior na parte de contra-ataques e em trabalhar a bola nos nossos erros primários. Deixamos eles trabalharem e não conseguimos criar mais nada. Acredito que o psicológico, que influenciou muito, foi o gol do Flamengo no início do segundo tempo”, desabafou.