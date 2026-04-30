Saiba quem é o maior artilheiro do Haiti na história das copas do mundo e como ele fez história

Apenas um jogador conseguiu balançar as redes pelo país caribenho na principal competição do planeta, deixando sua marca contra gigantes do futebol.

Reprodução / Redes sociais Emmanuel "Manno" Sanon, Haitian hero at WM 74, was born 74 years ago (d 2008)



O ex-atacante Emmanuel “Manno” Sanon é o único jogador a marcar gols pela seleção caribenha em Mundiais da Fifa. Com dois tentos anotados na Copa de 1974, disputada na Alemanha Ocidental, ele detém o recorde isolado de maior artilheiro do país no torneio. Sua marca se tornou lendária no esporte não apenas pela exclusividade, mas por ter quebrado uma invencibilidade histórica do goleiro italiano Dino Zoff.

A consagração de Manno Sanon na Alemanha Ocidental

Na única participação haitiana em Mundiais no século XX, a equipe caiu em um grupo ingrato, ao lado de Itália, Polônia e Argentina. Apesar das três derrotas e da eliminação na fase de grupos, o camisa 20 conseguiu gravar seu nome na história do esporte mundial.

O momento de maior glória ocorreu na partida de estreia. O goleiro Dino Zoff ostentava um recorde absoluto de 1.142 minutos sem sofrer gols em jogos internacionais. No início do segundo tempo, Sanon ganhou da defesa na corrida, driblou o lendário arqueiro e abriu o placar para o Haiti. A Itália conseguiu a virada para 3 a 1, mas o feito rodou o planeta. O segundo gol do atacante sairia em um chute forte de fora da área, na derrota por 4 a 1 contra a seleção argentina.

Ranking exclusivo: os artilheiros do Haiti na competição

Como a nação marcou apenas dois gols em sua história no campeonato da Fifa, a lista de goleadores é extremamente restrita. Nenhum outro atleta conseguiu furar as defesas adversárias durante a campanha de 1974.

1. Emmanuel Sanon

O eterno ídolo do Don Bosco FC é o dono absoluto do topo da lista na artilharia do país.

Total de bolas na rede: 2 gols (contra Itália e Argentina em 1974).

Presença em campo: Disputou integralmente as três partidas da fase de grupos.

Impacto na carreira: Após o torneio, Sanon foi contratado pelo futebol europeu , transferindo-se para o clube belga Beerschot.

2. Demais jogadores de 1974

O restante do elenco titular e reserva não conseguiu balançar as redes no torneio.

Total de bolas na rede: 0 gols.

Nomes de destaque: Philippe Vorbe, autor da assistência contra a Itália , e o goleiro titular Henry Francillon.

Saldo geral da equipe: A seleção marcou dois gols e sofreu 14 ao longo dos três jogos disputados.

A nova geração e o retorno no torneio de 2026

Após um hiato de mais de 50 anos, o país confirmou sua classificação e retornará à Copa do Mundo na edição de 2026. A expansão do formato do campeonato para 48 seleções permitiu que o elenco demonstrasse sua evolução nas eliminatórias da Concacaf.

O atual plantel caribenho buscará quebrar a hegemonia estatística de Sanon. Atacantes da nova geração, como Frantzdy Pierrot e Duckens Nazon, são os principais candidatos a anotar gols e colocar seus nomes neste seleto almanaque.

O legado deixado por Manno Sanon, falecido em fevereiro de 2008, transcende os números frios. Seus dois tentos solitários representam o auge esportivo de uma nação e servem de inspiração para os atletas que terão a responsabilidade de vestir a camisa azul e vermelha nos gramados da América do Norte.