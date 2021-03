Santos faz 2 a 1 contra o Ituano e vence primeira no Campeonato Paulista

Lucas Braga e Vinícius Baileiro marcaram para o Santos enquanto Branquinho descontou para o Ituano

Ivan Storti/Santos FC

Em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista, o Santos recebeu e derrotou o Ituano por 2 a 1 em jogo realizado neste sábado, 13, na Vila Belmiro. Sem Kaio Jorge e Marinho, a equipe contou com os gols de Lucas Braga e Vinícius Baileiro para conseguir os três pontos. Branquinho marcou o tento do time do interior. Com o resultado, o Santos de Ariel Holan chegou a cinco pontos e é o terceiro colocado do Grupo D e enfrenta a Ponte Preta na próxima rodada. Já o Ituano segue na liderança do Grupo C, com 7 pontos, enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto na 5ª rodada do campeonato. Em um primeiro tempo agitado, o Santos abriu o placar aos 13 minutos, após jogada de Lucas Braga. Entretanto, a jogada durou pouco, já que aos 15 minutos Branquinho invadiu a área e empatou a partida na Vila Belmiro. Gol que fechou o placar veio aos 32 minutos, quando Vinícius Baileiro marcou no rebote do goleiro. No segundo tempo, o Ituano seguiu pressionando a equipe do litoral e chegou a ter algumas chances, mesmo cedendo o contra-ataque para o Santos. Entretanto, nenhum gol foi marcado e o jogo acabou com placar de 2 a 1.