Santos x Deportivo Recoleta: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Santos e Deportivo Recoleta se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 21h30, na Vila Belmiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Santos e Deportivo Recoleta se enfrentam nesta terça-feira (14), às 21h30, na Vila Belmiro, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O confronto acontece pela segunda rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Santos chega para a partida ocupando a última colocação do Grupo D, com 0 ponto somado, e vem de uma vitória na estreia. Já o Deportivo Recoleta aparece em primeiro lugar, soma 3 pontos e busca a segunda vitória na competição para se firmar na liderança.

Onde assistir Santos x Deportivo Recoleta ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 21h. A narração será de José Manoel de Barros, comentários de Bruno Prado e reportagem de Daniel Lian.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo SBT, ESPN e Disney+ (TV/streaming).

O duelo entre Santos e Deportivo Recoleta é um confronto direto pela primeira posição do Grupo D e pode impactar diretamente a tabela da competição.