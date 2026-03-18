Santos x Internacional: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Santos e Internacional se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (18), às 21h30, na Vila Belmiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Divulgação/Jovem Pan Santos x Internacional



Santos e Internacional se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela sétima rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Santos está na 14ª colocação com 6 pontos. Apesar de estar invicto há 3 jogos, vem de dois empates e apenas uma vitória nos últimos três jogos. Com isso, um próximo mau resultado pode prejudicar a permanência do técnico Juan Pablo Vojvoda no comando do time.

Já o Internacional ainda busca primeira vitória no Brasileirão. O time gaúcho está na última colocação da tabela e, portanto, na zona de rebaixamento. Eles somam apenas 2 pontos na competição com três gols marcados em 4 derrotas e 2 empates.

Onde assistir Santos x Internacional ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 21h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo, Premiere e getv.