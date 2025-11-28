Jovem Pan > Esportes > Futebol > Santos x Sport: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Santos x Sport: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 28/11/2025 21h30
Arte/Jovem Pan Sanrtos x Sport Jogo na Vila Belmiro tem transmissão da JP

Santos e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (28), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Flavio Prado e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.

