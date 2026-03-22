Cruzeiro x Santos: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cruzeiro e Santos se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (22), às 16h, no Mineirão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte / Jovem Pan Cruzeiro e Santos se enfrentam pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro



Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo (22), às 16h, no Mineirão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela oitava rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O jogo é um confronto direto pela fuga da zona de rebaixamento. O Cruzeiro é o penúltimo colocado com três pontos, enquanto o Santos se encontra na 17ª posição, primeiro time dentro do Z-4, com seis pontos, mesma pontuação do Mirassol, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Onde assistir Cruzeiro x Santos ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube. A transmissão começa às 15h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo e Premiere.