Bauermann confirma saída do Santos e fala sobre envolvimento em esquema de apostas: ‘Fui o maior prejudicado’ 

O zagueiro, que estava afastado do elenco do Peixe, deve assinar com um time turco nos próximos dias

Flickr/Ivan Storti/Santos FC Eduardo Bauermann confirmou que rescindiu com o Santos



O zagueiro Eduardo Bauermann utilizou as redes sociais na noite da última quarta-feira, 28, para se manifestar sobre seu envolvimento no esquema de manipulação de jogos para lucro com apostas esportivas. Além de pedir desculpas aos fãs, o defensor confirmou que está deixando o Santos após o episódio – ele deve ser transferido para um time da Turquia. “Peço desculpas por me envolver com pessoas que se diziam amigas, pessoas que eu confiava e, mesmo me arrependendo e não fazendo nada do que foi proposto, eu fui prejudicado, fui o maior prejudicado. O meu nome, minha imagem, meu lado desportivo foi prejudicado, minha honra, muitas portas se fecharam para mim”, disse o jogador no vídeo de pronunciamento.

Atualmente, Bauermann estava afastado do elenco do Santos. O zagueiro foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por 12 jogos por estar envolvido no escândalo de apostas. Até o momento o defensor já cumpriu cinco partidas da suspensão e deve se transferir para a Turquia. Para seguir para a Europa, o defensor buscava uma rescisão contratual com o Santos, o que de acordo com o pronunciamento foi sacramentado, para seguir livre para o futebol turco. Sobre a suspensão do STJD por causa do esquema de apostas, Bauermann não terá que cumprir os jogos restantes na Turquia pois a punição vale somente no futebol brasileiro. O zagueiro chegou ao Santos em 2022 e atuou em 78 partidas.

🚨⚠️ PRONUNCIAMENTO Eduardo Bauermann publicou um vídeo se despedindo dos torcedores do Santos e afirmou ser inocente das denúncias do esquema de manipulação de jogos. O zagueiro está suspenso por 12 jogos pelo STJD, mas já acertou com o Alanyaspor, da Turquia. 🎥 Reprodução pic.twitter.com/zPbvwMPbl8 — Goleada Info (@goleada_info) June 29, 2023

*Com informações do Estadão Conteúdo