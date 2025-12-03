Jovem Pan > Esportes > Futebol > Santos > Juventude x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Juventude x Santos: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • 03/12/2025 19h30
Arte/Jovem Pan Juventude x Santos Santos continua na luta contra o rebaixamento

Juventude e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (3), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h30 (de Brasília), com narração de Fausto Favara, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.

