Risco de rebaixamento de São Paulo e Santos no Brasileirão chega a 37%; veja estatísticas

Montagem/MAURÍCIO DE SOUZA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO/ Rubens Chiri/Saopaulofc.net O São Paulo teve a chance de tentar mudar essa rota decrescente no último sábado, mas colecionou mais um revés ao ser derrotado pelo Flamengo



Santos e São Paulo não têm muito o que comemorar até aqui no Campeonato Brasileiro e chegam à 13ª rodada da competição muito próximos da “temida” zona de rebaixamento. Na 15ª posição, os são-paulinos somam 12 pontos. Com uma partida a menos, a equipe da Vila Belmiro aparece uma colocação abaixo na tabela (16º) tem a mesma pontuação do Vitória, primeiro time na região da degola com 11 pontos, mas escapa das quatro últimas colocações pelos critérios de desempate. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), tanto Santos como São Paulo possuem 36,9% de riscos de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O time mais ameaçado é o lanterna Sport, que possui apenas três pontos até o momento. O risco de queda do conjunto pernambucano é de 79,1%. A zona da degola ainda tem Vitória (43,5%), Juventude (53,8%) e Fortaleza (55,2%). O clube tricolor tem o terceiro pior início de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. “Sabemos que temos outro objetivo em relação ao Flamengo, essa é a realidade. E que temos de lutar por esse objetivo até 21 de dezembro. Se alguém achar que essa situação difícil não vai ter aceleração, nós vamos sair rapidamente. Eu espero, mas eu pretendo que o time continue trabalhando muito, trabalhando sério. Os resultados virão”, disse o técnico Hernán Crespo após o revés do final de semana.

O São Paulo teve a chance de tentar mudar essa rota decrescente no último sábado, mas colecionou mais um revés ao ser derrotado pelo Flamengo por 2 a 0, em jogo realizado no Maracanã. A equipe tricolor possui apenas duas vitórias, além de seis empates e cinco derrotas. Sem entrar em campo neste fim de semana em função do adiamento do clássico com o Palmeiras, o Santos sabe que precisa empilhar rapidamente uma sequência de triunfos para sair da incômoda 16ª colocação.

Em 12 partidas até aqui, a equipe tem uma campanha de três vitórias, dois empates e sete derrotas. Pelo Brasileirão, o São Paulo volta a campo na quarta-feira, 16, fora de casa, contra o Red Bull Bragantino. No mesmo dia, o Santos recebe o líder Flamengo, na Vila Belmiro.

Risco de rebaixamento para a Série B segundo a UFMG:

São Paulo – 36,9%

Santos – 36,9%

Vitória – 43,5%

Juventude – 53,8%

Fortaleza – 55,2%

Sport – 79,1%

*Com informações do Estadão Conteúdo

