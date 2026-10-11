Santos leva virada do Altético-MG com gol de bicicleta aos 51

Derrota trouxe outra frustração diante de um rival que já havia interrompido o caminho do Santos na temporada

O Santos passou da perspectiva de uma vitória histórica à derrota em poucos minutos neste domingo, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Sem Neymar, o time abriu o placar com Gabigol aos 42 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate de Vitor Hugo aos 45 e a virada de Borbas, de bicicleta, aos 51. O resultado de 2 a 1, pela 30ª rodada do Brasileirão, encerrou a invencibilidade santista de oito partidas e manteve o tabu de nove anos sem vencer o Atlético-MG como visitante.

Com a vitória, o Atlético chegou aos 47 pontos e se manteve provisoriamente na sétima colocação, ampliando a vantagem sobre o Santos na disputa por uma vaga na Libertadores. A equipe paulista permaneceu com 42 pontos, em oitavo, e também viu acabar sua sequência de cinco vitórias como visitante no campeonato. Um triunfo teria permitido aos santistas ultrapassar o adversário na classificação.

A derrota trouxe outra frustração diante de um rival que já havia interrompido o caminho do Santos na temporada. Em setembro, o Atlético eliminou a equipe paulista nas quartas de final da Copa Sul-Americana: depois de perder por 2 a 0 na Vila Belmiro, venceu por 4 a 2 em Belo Horizonte e avançou nos pênaltis. Neste domingo, o time de Cuca voltou a desperdiçar uma vantagem contra os mineiros.

Autor dos dois gols no empate com o Flamengo na quinta-feira, Neymar não viajou para Belo Horizonte e ficou fora do confronto no gramado sintético da Arena MRV. O Santos ainda perdeu Willian Arão por lesão aos oito minutos. O Atlético aproveitou o início mais favorável e ameaçou aos 15, quando Pascini tabelou, recebeu na área e tentou encobrir Diógenes, mandando perto do gol. Gabriel Bontempo respondeu com uma finalização por cima, enquanto o meia Victor Hugo também levou perigo pelos mandantes

O Atlético voltou a assustar aos dois minutos do segundo tempo, quando Pascini recebeu uma bola rasteira e finalizou de primeira na trave. O Santos resistiu e encontrou o gol aos 42: Coutinho acionou Gabigol, que bateu de pé esquerdo para abrir o placar. Naquele momento, a equipe estava perto de conquistar sua primeira vitória sob mando atleticano desde julho de 2017.

A reação mineira, porém, mudou completamente o desfecho. Aos 45, o zagueiro Vitor Hugo apareceu em uma cobrança de escanteio e completou com o pé para empatar. Já aos 51, Minda acelerou pela direita, identificou Borbas na área e cruzou. O atacante acertou uma bicicleta para decretar a virada, transformando os minutos finais em nova decepção santista em Belo Horizonte.

O Santos terminou, assim, uma sequência de seis vitórias e dois empates no Brasileirão e terá de buscar a recuperação contra o Fluminense, no domingo (18), às 16h, no Maracanã. Pela próxima rodada da competição, o Atlético receberá o Coritiba.