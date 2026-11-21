O Flamengo conquistou o Brasileirão 2026 e o troféu deste ano vai representar o nono título do clube carioca na competição, mas há quem também defenda se tratar do décimo. A discussão tem a ver com o campeonato nacional de 1987 e, apesar de resoluções, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o assunto até hoje causa divergência entre os torcedores.

Segundo o livro 1987 – De fato, de Direito e de Cabeça, de André Gallindo e Cassio Zirpoli, a CBF atravessava grave crise financeira e institucional na década de 1980. Os problemas começaram ainda em 1979, com o fim da Confederação Brasileira de Desportos (CBD) e a disputa de poder na nova entidade, criada para gerir somente o futebol nacional. Os clubes, sob a liderança de Francisco Horta, então presidente do Fluminense, viram uma oportunidade de organizar o Campeonato Brasileiro e torná-lo rentável.

Foi neste contexto que nasceu a União dos Grandes Clubes do Futebol Brasileiro, popularmente conhecida como “Clube dos 13”, formado pelas equipes mais bem posicionadas no ranking da CBF: Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco.

A falta de critérios técnicos para a formulação do “Clube dos 13” e a exclusão de times de menor expressão, como o Guarani e América-RJ – vice-campeão e semifinalista de 1986, respectivamente – gerou polêmica. A CBF tentou chegar a um acordo para o número de times na competição chegar a 32, mas o campeonato teve 16 times (com a adição de Coritiba, Goiás e Santa Cruz) e foi denominado Módulo Verde.

A entidade decidiu organizar uma competição com outras 16 equipes que ficaram descontentes por terem ficado de fora do torneio. O campeonato foi denominado Módulo Amarelo: América-RJ, Atlético-GO, Athletico-PR, Bangu, CSA, Ceará, Criciúma, Guarani, Internacional de Limeira, Joinville, Náutico, Portuguesa, Rio Branco-ES, Sport, Treze-PB e Vitória. Na reunião que determinou as regras do campeonato, ficou acordado entre as partes que um quadrangular seria disputado entre os dois melhores times de cada módulo para definir o campeão.

A regra foi de encontro ao desejo do “Clube dos 13”, que não tinha a intenção de jogar o quadrangular. Os times foram representados na reunião por Eurico Miranda. “Se a CBF não autoriza, a Fifa não reconhecia. E não ia ter a competição. Todos os presidentes que integravam o Clube dos 13 sabiam, todos. Aceitei o cruzamento, viabilizei a competição. Como eu acho que o mais importante era a disputa da competição, eu concordei em se disputar e que tivesse o cruzamento. Se eu não aceitasse, a Copa União não teria valor, seria uma competição pirata”, disse Eurico aos demais membros, segundo o livro 1987 – De fato, de Direito e de Cabeça

Urubu de um lado, Leão do outro

No Módulo Verde, também intitulado “Copa União”, foi divulgado ao longo do ano como o verdadeiro “Campeonato Brasileiro de 1987” pelos torcedores e clubes participantes. Internacional e Flamengo chegaram à decisão, mas se recusaram a entrar em campo para o quadrangular final, sob pretexto de que o campeonato nacional já havia sido decidido entre os rivais mais fortes do país (o Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0 no Maracanã na final do Módulo Verde).

No Amarelo, Guarani e Sport seguiram o regulamento estabelecido pela CBF ao início da competição e se enfrentaram no quadrangular final após entrar em acordo em relação à divisão da conquista – os times empataram por 11 a 11 nos pênaltis do Módulo. Quatro jogos do quadrangular não foram disputados e Sport e Guarani voltaram a campo em 7 de fevereiro de 1988 para decidir o título. Marco Antônio, zagueiro do Sport, marcou o único gol do jogo.

Participantes do “Clube dos 13” alegam que o Módulo Verde era a primeira divisão, e o amarelo, a segunda. O entendimento é de que o quadrangular, de fato, não havia tido a concordância de todos os participantes. Flamengo e Inter não fizeram questão de jogar a Libertadores, e o Brasil foi representado por Sport e Guarani, indicados à Conmebol pela CBF.

A CBF proclamou o Sport campeão brasileiro de 1987 e a Justiça ratificou o título em 1994. Posteriormente, em 2011, por meio de uma resolução, a CBF declarou os dois times vencedores: Sport e Flamengo.

Judicialização do Brasileirão de 1987

Desde então, a briga pelo título se arrasta, na esfera jurídica e em discussões entre torcedores. No âmbito da lei, o Sport foi declarado como o campeão legítimo da edição. Em 2017, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou recurso apresentado pelo Flamengo contra decisão da Justiça que declarou o Sport como único campeão do Campeonato Brasileiro de 1987.

Em abril do mesmo ano, o colegiado já havia mantido a decisão do relator, ministro Marco Aurélio Mello, julgando inviável um recurso do Flamengo, considerando que a decisão que reconheceu o Sport como único campeão do campeonato de 1987 já havia transitado em julgado e não poderia ser alterada.

“O que se pretende claramente aqui, com o agravo regimental e os embargos de declaração, é a rediscussão do mérito. Todas essas questões foram muito debatidas”, afirmou o ministro Alexandre de Moraes à época.

Recentemente, o Flamengo entrou com uma ação contra a CBF e o São Paulo pedindo para ser reconhecido como o campeão da edição de 1987 e o dono legítimo da Taça das Bolinhas, troféu entregue ao primeiro clube pentacampeão nacional, honraria guardada pelo tricolor paulista.