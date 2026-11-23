O Santos enfrenta o Grêmio nesta segunda-feira (23), às 21h (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo, em jogo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Santos chega à rodada em 8º lugar, com 50 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. No último compromisso, o time venceu o Coritiba por 1 a 0, fora de casa. Nos últimos cinco jogos da competição, são duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Do lado visitante, o Grêmio chega para o duelo na 18ª colocação, com 38 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Em seu jogo mais recente, a equipe empatou com o Bahia em 0 a 0, em casa. O recorte recente mostra duas vitórias, um empate e duas derrotas em cinco jogos.

Em 23/05/2026, no último duelo entre os dois, o Grêmio levou a melhor por 3 a 2.

Onde assistir Santos x Grêmio ao vivo

Dá para assistir a Santos x Grêmio ao vivo por SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Santos x Grêmio

O jogo está marcado para nesta segunda-feira (23), 23/11/2026, às 21h (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

Escalações de Santos x Grêmio

As escalações oficiais de Santos e Grêmio costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada) Data e horário: 23/11/2026, às 21h (de Brasília)

23/11/2026, às 21h (de Brasília) Local: Morumbi, em São Paulo

Morumbi, em São Paulo Arbitragem: Ramon Abatti

Ramon Abatti Transmissão: SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.