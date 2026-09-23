Santos é condenado a pagar R$ 18,62 milhões ao Cuiabá

O valor corresponde à ida de Joaquim ao Peixe e à posterior revenda do jogador para o Tigres, do México

O Santos foi condenado pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira (23) por conta de uma dívida de mais de R$ 18 milhões com o Cuiabá.

O valor de R$ 18.616.377,46 cobrado é referente à ida do zagueiro Joaquim do clube mato-grossense ao time alvinegro, em 2023, e à revenda do atleta para o Tigres, do México, onde atua até hoje.

De acordo com o Cuiabá, a última parcela da negociação venceu em janeiro do ano passado. A equipe também afirma que “abriu mão de parte relevante do que tinha a receber”, mas que os paulistas só efetuaram o pagamento de uma das novas cinco prestações.

“Sentença não paga salário. O que o clube espera agora é o pagamento imediato. O Cuiabá deixa registrado desde já que não aceitará em silêncio o uso de recursos e expedientes processuais com o único objetivo de adiar mais uma vez o que é devido há quase dois anos”, escreveu em comunicado nas redes sociais.

A nota dos mato-grossenses também cobra dívidas de outros clubes do futebol brasileiro, como Corinthians, Grêmio e Sport. Sobre o time do Parque São Jorge, a equipe da segunda divisão nacional diz que a parcela de julho da venda do volante Raniele, em negócio que já entrou no plano coletivo da CNRD, está vencida.

“Se o Corinthians estivesse ameaçado de perder três pontos na tabela, esse dinheiro já tinha saído de algum lugar. O Santos e o Vasco, que também deram um calote gigantesco, vão permanecer na Série A esse ano através de um estelionato esportivo”, falou Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá.

Em comunicado oficial, o Santos criticou a ação do Cuiabá em trazer o ocorrido a público. “A exposição pública do caso não contribui para a sua solução, uma vez que não altera os trâmites legais a serem adotados. O Santos FC entende que a preservação das relações institucionais entre as agremiações é fundamental para a construção de soluções verdadeiramente sustentáveis para o futebol brasileiro”, diz a nota.

Segundo o parecer do Conselho Fiscal do clube do litoral paulista, a equipe finalizou o primeiro semestre de 2026 com um déficit acumulado de R$ 119,7 milhões. A dívida total, até junho, subiu para R$ 1,24 bilhão.

O balancete afirma que o time teve receitas acima do previsto para o período (R$ 126,4 milhões contra os R$ 91,4 milhões estimados), mas que os custos ultrapassaram os R$ 108 milhões planejados, atingindo o valor de R$ 165 milhões.