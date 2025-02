Santos vai lançar uniforme azul em homenagem à primeira passagem de Neymar pelo clube

‘Essa camisa sempre foi um pedido do torcedor santista’, disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro; modelo será apresentado em um evento próximo ao aniversário do clube, que ocorre em 14 de abril

O Santos anunciou o retorno da camisa azul para a temporada de 2025, uma iniciativa que visa homenagear Neymar. Esta edição especial da camisa azul remete à primeira passagem do jogador pela equipe, quando ele se destacou na Vila Belmiro. “Essa camisa sempre foi um pedido do torcedor santista e a vinda do Neymar transformou esse lançamento em uma verdadeira missão”, disse Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro. Com a volta de Neymar ao clube, o lançamento se tornou uma prioridade. Embora o processo de desenvolvimento de um novo uniforme normalmente leve cerca de um ano, a equipe se comprometeu a concluir a produção em apenas três meses para assegurar a qualidade do produto.

Os novos uniformes estarão disponíveis nas lojas em breve, com o primeiro modelo sendo lançado imediatamente. O segundo modelo será apresentado em um evento próximo ao aniversário do clube, que ocorre em 14 de abril. A expectativa em relação às vendas é bastante positiva, e o clube já planeja uma reposição rápida caso o estoque inicial se esgote. “Nossa expectativa em relação a essa temporada é extremamente positiva. É fundamental a modernização do material de jogo. Numa análise de imagem, é a exposição da marca Santos. Com certeza, sensibilizará também os nossos torcedores”, disse o presidente Marcelo Teixeira.

