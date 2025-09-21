Santos x São Paulo: Confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado (20), às 20h30, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h30h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Flavio Prado, reportagem de Guilherme Napolis no YouTube.