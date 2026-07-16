Rafinha assume como executivo de futebol no São Paulo após saída de Rui Costa

O ex-jogador Rafinha, de 40 anos, é o novo executivo de futebol do São Paulo. O clube anunciou a promoção ao cargo de forma definitiva nesta quinta-feira (16). O ex-lateral já atuava na função de maneira interina desde a saída de Rui Costa, no mês passado.

Em comunicado do clube, o presidente Harry Massis afirmou que Rafinha agregou muito como gerente esportivo.

Agora, nessa nova função, vem realizando um grande trabalho à frente do futebol do São Paulo, não só pela experiência que obteve ao longo da carreira, mas por todo o seu relacionamento no mundo do futebol.” Harry Massis

Ainda no texto, Rafinha disse se sentir preparado e que tem procurado se aprimorar com cursos de gestão. “Nossa tarefa será, sempre, colocar o São Paulo no ponto mais alto junto com os nossos torcedores”, declarou.

Rafinha passou a integrar a diretoria são-paulina em janeiro deste ano, após se aposentar como atleta no ano passado, pelo Coritiba. Ele foi campeão pelo Tricolor da Copa do Brasil em 2023 e da Supercopa Rei em 2024.

Demissão de Rui Costa

O São Paulo demitiu Rui Costa no dia 20 de junho. O executivo de futebol que estava no cargo de 2021. “O clube agradece ao profissional pelos anos de dedicação e deseja êxitos na sequência de sua carreira.”. O anúncio foi feito por meio de uma publicação nas redes sociais do time sem muitas informações. Entretanto, há tempo Rui Costa estava na berlinda e sofria pressão interna para que deixasse o cargo.

Rui Costa já sofria cobranças pelo desempenho do São Paulo em campo e nos campeonatos. Em abril, torcedores foram ao CT da Barra Funda cobrar o desligamento do diretor-executivo após a derrota de 2 a 1 para o Vasco pelo Brasileirão. O presidente é outro que vem sendo alvo de críticas constantes.

A equipe já voltou aos treinos para a intertemporada e o primeiro jogo após a Copa do Mundo será contra o Athletico-PR, em 22 de julho, no Morumbi.

A crise que afeta os bastidores do clube também é refletida no campo. O dirigente passou a sofrer ainda mais pressão desde a demissão do treinador Hernán Crespo. Roger Machado chegou para o seu lugar e sofreu com a oscilação da equipe na temporada.

A queda de rendimento no Brasileiro com a transição no comando do futebol (o São Paulo deixou de ser líder e agora ocupa o oitavo lugar) foi minando o trabalho do treinador gaúcho, que acabou sendo demitido com a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude.

Dorival Júnior, atual treinador, tem a missão de recuperar a equipe no Nacional em meio ao clima turbulento que domina os corredores do MorumBis.

*Com informações do Estadão Conteúdo