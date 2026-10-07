São Paulo repete erros e sofre revés de 2 a 0 para Cruzeiro

A equipre tricolor se mantém na 11ª posição da tabela com 36 pontos

O São Paulo fez um jogo para esquecer no Mineirão. A derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda não é suficiente para aproximar a equipe da zona de rebaixamento, mas o desempenho não dá perspectiva positiva alguma para o restante da competição.

Os cruzeirenses dominaram o jogo sem dificuldades. Dorival Júnior viu Marcos Antônio não dar conta da articulação, mantendo Calleri e Artur isolados. Defensivamente, foi ainda pior, com perseguições desorganizadas dos zagueiros a adversários. Kaio Jorge e Zé Lucas marcaram, com o centroavante ainda desperdiçando outras chances.

O São Paulo continua na 11ª posição, com 36 pontos. Já o Cruzeiro fica em quarto, mas precisa secar o Fluminense, que só entra em campo na quinta-feira, contra o Coritiba.

Durante todo o primeiro tempo, o Cruzeiro teve tranquilidade. A equipe de Artur Jorge dominou as ações. Dorival Júnior viu seu time não ter capacidade de articulação. Os alas Pedro Lima e Wendell não foram aproveitados, com Artur e Calleri isolados na frente.

O São Paulo insiste em erros repetidos. Contra Boca Juniors e Santos, o time sofreu gols abrindo espaço na defesa, com Arboleda perseguindo um adversário próximo do meio de campo. Desta vez, foi Sabino que buscou Felipe Morais. O garoto lançou para Mateus Pereira. Na entrada da área, o camisa 10 achou um toque de costas para Kaio Jorge, que chutou e abriu o placar, aos 44 minutos.

O intervalo serviu de nada para que Dorival ajustasse o time. Apesar da entrada de Ferreirinha no lugar do Sabino, a equipe não mudou a postura. O Cruzeiro continuou como dono do jogo.

Quando o São Paulo tentou sair, ficou exposto. Bruno Rodrigues puxou contra-ataque e finalizou em cima de Carlos Coronel. Kaio Jorge tentou no rebote e acertou a trave. A bola sobrou para Zé Lucas ampliar diante do gol vazio, aos 11 minutos do segundo tempo.

Não bastando o fracasso da tática, o São Paulo ainda contou com azar. Ferreirinha ficou apenas 17 minutos em campo até sentir dores musculares. Victor Sá entrou no lugar. Pedro Ferreira e Newton foram outras alternativas. Nada mudou.

Pelo contrário, o Cruzeiro quase fez o terceiro. Kaio Jorge recebeu sozinho e encobriu Carlos Coronel. Por pouco, a bola foi para fora. O camisa 19 perdeu outra chance pouco depois, já dentro da área. Os cruzeirenses tinham tudo para ter ampliado ainda mais.

Um recuo de Wendell para Carlos Coronel representa a bagunça que foi o jogo pelo lado são-paulino. O goleiro furou, e a bola saiu para escanteio, quase causando um gol contra bizarro. Restou aos são-paulinos conter danos. O Cruzeiro tirou o pé e, ainda assim, conseguia subidas.

O São Paulo volta a campo no sábado, quando recebe o Vitória, no MorumBis, pela 30ª rodada. Já o Cruzeiro visita o Red Bull Bragantino na segunda-feira.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 SÃO PAULO

CRUZEIRO – Otávio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Rojas (Viña); Lucas Romero (Zé Lucas), Gerson (Lucho Rodríguez) e Matheus Pereira; Felipe Morais, Kaio Jorge (Matheus Henrique) e Bruno Rodrigues (Arroyo). Técnico: Artur Jorge.

SÃO PAULO – Coronel; Arboleda, Tolói e Sabino (Ferreirinha) (Victor Sá); Pedro Lima, Pablo Maia (Pedro Ferreira), Bobadilla (Djhordney), Marcos Antônio (Newton) e Wendell; Artur e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

GOLS – Kaio Jorge, aos 44 minutos do 1º tempo; Zé Lucas, aos 11 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rojas e Matheus Pereira; Wendell.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

PÚBLICO – 18.608 torcedores.

RENDA – R$ 773.013,00.

LOCAL – Mineirão, em Belo Horizonte (MG).