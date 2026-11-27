Votam apenas aqueles vinculados ao clube social, excluindo sócio-torcedor e proprietário de cadeira cativa no MorumBis

Os sócios do São Paulo votarão em candidatos ao Conselho Deliberativo neste domingo. É a primeira etapa do processo eleitoral, que tem o desfecho na eleição para a presidência, prevista para a segunda semana de dezembro. Assim como muitos clubes no Brasil, o São Paulo tem um processo eleitoral indireto. Cerca de 6,5 mil sócios estão aptos a votar em candidatos ao Conselho na Assembleia Geral. Votam apenas aqueles vinculados ao clube social, excluindo sócio-torcedor e proprietário de cadeira cativa no MorumBis.

Cada eleitor escolhe até 20 candidatos. Os postulantes ao Conselho estão divididos em duas chapas, mas o sócio pode escolher nomes dos dois lados. O voto é secreto, presencial e em urna eletrônica.

Serão eleitos 100 novos conselheiros, dos quais 75 serão os mais votados. Depois, a cada três eleitos de uma chapa, é eleito outro do mesmo grupo até que fechem os outros 25. Esses precisam ter, pelo menos, 1% do total de votos.

Os 100 eleitos se juntam a outros 152 vitalícios, que ganharam esse status por fatores como tempo de associação e “atestado de fé são-paulina”. É como um comprovante de que se é torcedor do São Paulo, já que há conselheiros cuja relação com o clube é apenas pelo social. O limite de vitalícios é 160. As eleições para esses cargos são feitas à parte, quando há vacância de lotes de vagas abertos.

Os 252 conselheiros, então, votarão para a presidência. Essa eleição pode ser presencial, híbrida ou online, a depender da convocação do presidente do Conselho Deliberativo.

Como funciona a eleição no São Paulo Do voto na urna eletrônica à eleição pelos 252 conselheiros 75 25 Sócio vota em até 20 candidatos das duas chapas Voto secreto, presencial, em urna eletrônica Como as 100 vagas são preenchidas? 75 vagas: os mais votados 25 vagas: a cada 3 eleitos de uma chapa, mais 1 do mesmo grupo (mínimo de 1% dos 100 eleitos se somam a 152 vitalícios 252 conselheiros votam para presidente Votação presencial, híbrida ou online 75 25 Sócio vota em até 20 candidatos das duas chapas Voto secreto, presencial, em urna eletrônica Como as 100 vagas são preenchidas? 75 vagas: os mais votados 25 vagas: a cada 3 eleitos de uma chapa, mais 1 do mesmo grupo (mínimo de 1% dos 100 eleitos se somam a 152 vitalícios 252 conselheiros votam para presidente Votação presencial, híbrida ou online

Portanto, se a chapa vinculada a um dos candidatos tiver eleito mais conselheiros, a lógica é de que esse candidato terá mais votos. O sistema é o mesmo para eleger o próximo presidente do Conselho.

Os novos dirigentes assumem o São Paulo por um período de três anos. Desde 2022, é possível a reeleição, o que faz a gestão ter dois triênios (seis anos).

CONFIRA AS CANDIDATURAS À PRESIDÊNCIA DO SÃO PAULO:

CHAPA SÃO PAULO DE VOLTA

Presidente: Marcelo Portugal Gouvêa (veja a entrevista ao Estadão aqui)

Vice-presidente: Eduardo Alfano Vieira

Presidente do Conselho Deliberativo: Fábio Mariz de Oliveira

CHAPA SÃO PAULO À FRENTE