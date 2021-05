Acidente, camisa do rival e festas na pandemia: Arboleda acumula polêmicas no São Paulo

Contratado na metade 2017 junto ao Universidad Católica (EQU), o zagueiro destaca-se pelo bom posicionamento, impulsão e velocidade de recuperação, mas também pelos problemas extracampo

Robert Arboleda é um dos jogadores do atual elenco do São Paulo com mais tempo de clube. Contratado na metade 2017 junto ao Universidad Católica (EQU), o zagueiro destaca-se pelo bom posicionamento, impulsão e velocidade de recuperação. No título do Campeonato Paulista de 2021, o equatoriano se consagrou como um dos melhores defensores da competição, que tirou o Tricolor de uma fila de oito anos sem conquistas. O defensor, no entanto, também já protagonizou várias polêmicas desde que chegou ao Morumbi. A última delas aconteceu nesta sexta-feira, 28, quando foi flagrado ao lado de David Neres, do Ajax (HOL), em uma balada clandestina na zona leste da capital paulista, no momento em que os casos de Covid-19 voltam a subir no Estado. Abaixo, a Jovem Pan Online relembra outros casos polêmicos do atleta.

Acidente de automóvel

Completando um ano no São Paulo, o zagueiro Robert Arboleda envolveu-se em um acidente de carro, na madrugada do dia 30 de julho de 2018, na rua Atílio Inocenti, no Itaim Bibi, zona oeste da capital. Segundo testemunhas, o veículo de luxo estava em alta velocidade em uma via com limite de velocidade de 40km/h. A dianteira do carro ficou bastante danificada após bater em uma árvore. Junto do jogador estavam mais quatro pessoas. Duas mulheres, que ficaram levemente feridas, e outros dois homens. De acordo com a PM, o motorista era Kauê Sabino, que se recusou fazer o teste do bafômetro e apareceu na delegacia horas depois do acidente. No Instituto Médico Legal (IML), ele também não quis fazer exame para comprovar a dosagem alcoólica.

Foto com camisa do Palmeiras

Arboleda voltou a ser destaque negativo em dezembro de 2019, quando estava passando férias no Equador, sua terra natal. Na época, o zagueiro posou para uma foto vestindo uma camisa do Palmeiras ao lado de seu amigo, o também jogador Billy Arce, atualmente no Brighton, da Inglaterra. O atleta alegou que utilizou a peça após ter perdido a aposta para o companheiro e pediu desculpas à torcida são-paulina. “Gostaria de me desculpar publicamente com os torcedores do São Paulo, membros da comissão técnica, jogadores, diretoria e todos que se sentiram ofendidos ao me ver vestido com a camisa de outro clube”, escreveu em suas redes sociais. “Errei ao apostar com alguns amigos que vestiria a camisa que eles escolhessem caso fosse derrotado no futebol disputado em minhas férias. Me arrependo profundamente disso”, prosseguiu.

Dança enquanto estava machucado

Em agosto de 2020, o equatoriano revoltou torcedores do São Paulo filmado dançando após ter desfalcado o time tricolor no clássico contra o Corinthians. As imagens, compartilhadas por uma amiga do jogador, depois do jogo, mostram o equatoriano remexendo enquanto segura uma garrafa. O detalhe, no entanto, é que, oficialmente, ele não disputou o Majestoso porque, segundo o clube, sentia um “desconforto muscular”. O defensor, no dia seguinte, treinou separado dos demais jogadores no CCT da Barra Funda, mas não foi punido.

1ª festa na pandemia

Dois meses depois, Arboleda não deu exemplo à sociedade ao comparecer ao show do Mc Guga, em um baile funk no Campo Belo, na Zona Sul da capital paulista, durante a pandemia da Covid-19. A visita do jogador ao evento foi flagrada pelo próprio cantor, que registrou o encontro com o atleta são-paulino em seu Stories no Instagram. A diretoria do Tricolor, na época comandada pelo presidente Leco, puniu o zagueiro. O defensor, pouco tempo depois, recuperou sua vaga de titular no então time treinado por Fernando Diniz.