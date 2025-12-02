Belmonte defende seu planejamento para o São Paulo e pede menos shows no Morumbi

Ex-diretor de futebol do clube afirmou que entende a medida do presidente Julio Casares, mas disse que ‘teria mais cuidado’

Roberto Casimiro/Fotoarena/Estadão Conteúdo "Não dá para o São Paulo ficar dois meses fora do Morumbi", completou o ex-diretor



O ex-diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, criticou a quantidade de shows no Morumbi, casa do Tricolor, nesta segunda-feira (2). Em entrevista ao programa Bate Pronto, da Jovem Pan, o ex-diretor afirmou que entende a medida do presidente Julio Casares, mas disse que “teria mais cuidado”. “É impossível você não ter grandes eventos porque eles são importantes para instituição, mas a gente tem que tomar mais cuidado para que esses eventos não batam com jogos importantes”, disse.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Não dá para o São Paulo ficar dois meses fora do Morumbi”, completou. Sobre as contratações feitas durante sua gestão, com alguns nomes de peso como Lucas e Oscar, Belmonte avalia que o planejamento não foi totalmente equivocado. “Esse ano foi mais difícil, não fizemos investimentos e o time sofreu”, analisou.

“Em nenhum momento eu acho que o planejamento desse ano foi totalmente equivocado, teve problemas, é obvio, o Oscar é claro que não tivemos o resultado”. Belmonte também avalia que o time precisa de mais investimento, mas sem aumento de dívida. Também afirmou que a maioria dos jogadores consagrados que foram trazidos não tiveram valor de transferência.