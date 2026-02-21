Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Bragantino e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Paulista neste sábado, às 18h30, no Cícero de Souza Marques; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 21/02/2026 11h30 - Atualizado em 21/02/2026 11h38
Rubens Chiri/São Paulo FC Lucas Moura em treino do São Paulo no CCT da Barra Funda São Paulo busca vaga na semifinal do Campeonato Paulista

Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado, 21, às 18h30, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O São Paulo garantiu vaga na fase mata-mata da competição após se garantir no sexto lugar, já o Bragantino avançou na terceira colocação.

Onde assitir?

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 18h. 

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TNT  e HBO Max.

O duelo entre Bragantino e São Paulo é um confronto direto pela vaga na semifinal da competição.

