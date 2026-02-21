Bragantino x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Bragantino e São Paulo se enfrentam neste sábado, 21, às 18h30, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, em partida válida pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
O São Paulo garantiu vaga na fase mata-mata da competição após se garantir no sexto lugar, já o Bragantino avançou na terceira colocação.
Onde assitir?
A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 18h.
Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TNT e HBO Max.
O duelo entre Bragantino e São Paulo é um confronto direto pela vaga na semifinal da competição.
