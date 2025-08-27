Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > CBF vaza novos reforços do São Paulo Feminino antes do anúncio oficial

CBF vaza novos reforços do São Paulo Feminino antes do anúncio oficial

Na atualização do BID (Boletim Informativo Diário), a organização mostrou o registro de duas novas jogadoras: Millene e Darlene, ex-Ferroviária

  Por Sarah Américo
  27/08/2025 20h03
BID bid cbf Millene e Darlene são registradas no BID para defender o São Paulo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vazou nesta quarta-feira (27) as novas os possíveis novos reforços do São Paulo Feminino. Na atualização do BID (Boletim Informativo Diário), a organização mostrou o registro de duas novas jogadoras: Millene e Darlene. As duas eram da Ferroviária, time do interior de São Paulo, e deixaram a equipe em julho. No BID, elas aparecem com a camiseta do São Paulo. Após o anúncio, o tricolor, por meio das redes sociais, fez o anúncio oficial das novas contratações.

Millene e Darlene deixaram a Ferroviária em agosto. As respectivas rescisões, segundo o clube, foram em comum acordo. Darlene, de 35 anos, tem passagem pela Seleção chegou as guerreiras grenás em julho de 2024. Pela Ferroviária, realizou 26 partidas pelo clube, com seis gols e sete assistências. Millene, que tem passagem pelo Corinthians, chegou em janeiro ao time do interior. Atuou 18 vezes, anotando quatro gols e dando duas assistências.

Os reforços chegam em um momento decisivo para o São Paulo, que tem um jogo importante contra o Corinthias pela semifinal do Brasileiro. As tricolores perderam o primeiro jogo de 2 a 0 e precisam vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis ou de três para avançar direto para a final do campeonato e garantir vaga da Libertadores de 2026, que por se falar nela, esse vai ser o primeiro ano que as tricolores vão participar.

