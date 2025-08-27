CBF vaza novos reforços do São Paulo Feminino antes do anúncio oficial

Na atualização do BID (Boletim Informativo Diário), a organização mostrou o registro de duas novas jogadoras: Millene e Darlene, ex-Ferroviária

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vazou nesta quarta-feira (27) as novas os possíveis novos reforços do São Paulo Feminino. Na atualização do BID (Boletim Informativo Diário), a organização mostrou o registro de duas novas jogadoras: Millene e Darlene. As duas eram da Ferroviária, time do interior de São Paulo, e deixaram a equipe em julho. No BID, elas aparecem com a camiseta do São Paulo. Após o anúncio, o tricolor, por meio das redes sociais, fez o anúncio oficial das novas contratações.

Millene e Darlene deixaram a Ferroviária em agosto. As respectivas rescisões, segundo o clube, foram em comum acordo. Darlene, de 35 anos, tem passagem pela Seleção chegou as guerreiras grenás em julho de 2024. Pela Ferroviária, realizou 26 partidas pelo clube, com seis gols e sete assistências. Millene, que tem passagem pelo Corinthians, chegou em janeiro ao time do interior. Atuou 18 vezes, anotando quatro gols e dando duas assistências.

Os reforços chegam em um momento decisivo para o São Paulo, que tem um jogo importante contra o Corinthias pela semifinal do Brasileiro. As tricolores perderam o primeiro jogo de 2 a 0 e precisam vencer por dois gols de diferença para levar para os pênaltis ou de três para avançar direto para a final do campeonato e garantir vaga da Libertadores de 2026, que por se falar nela, esse vai ser o primeiro ano que as tricolores vão participar.