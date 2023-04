Diretoria do São Paulo marca reunião com Ceni para avaliar demissão; Dorival Júnior é procurado

Mesmo com a vitória sobre o Puerto Cabello, treinador são-paulino está pressionado no cargo e pode ser desligado nas próximas horas

FLAVIO CORVELLO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni está pressionado no São Paulo



A diretoria do São Paulo marcou uma reunião com Rogério Ceni para esta quarta-feira, 19. Mesmo com a vitória sobre o Puerto Cabello (Venezuela), pela Copa Sul-Americana, os dirigentes são-paulinos estão avaliando a demissão do treinador. De acordo com apuração do jornalista Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, a ideia é conversar com o ídolo da torcida sobre a possibilidade de entrar em “comum acordo” para o término do vínculo. Alguns membros da cúpula tricolor, inclusive, já procuraram Dorival Júnior, desempregado desde a saída do Flamengo, no final do ano passado – o profissional, porém, nega que tenha sido contatado. Recontratado em 2021, o goleiro são-paulino evitou a queda para a 2ª divisão do Brasileiro num primeiro momento. Na temporada passada, levou o clube às finais de Paulista e Sul-Americana, mas amargou derrotas nas decisões. Já em 2023, não conseguiu evitar a queda precoce no Estadual, contra o Água Santa, ainda nas quartas de final.

Além dos resultados, Rogério Ceni viu a pressão aumentar depois de um atrito com o atacante Marcos Paulo. Na ocasião, o treinador cobrou o atacante por postagens nas redes sociais e viu parte do elenco reprovar sua conduta. Depois, o técnico também passou a conviver com críticas da Independente, a principal organizada do clube, que pediu sua demissão. Na última terça-feira, em entrevista coletiva, o “Mito” despistou sobre a possibilidade de sair do Tricolor. “Eu não sei, (essa pergunta) não pode ser feita para mim. Tento trabalhar todos os dias extraindo o melhor. O 0 a 0 ter vaias é completamente aceitável. Time jogou bem, finalizou bastante, isso é o importante para mim. Sou feliz com o que escolhi trabalhar. Essa pergunta não cabe a mim, cabe à direção”, declarou. Com o futuro incerto, o São Paulo volta a campo no próximo sábado, 22, contra o Coritiba, pela segunda rodada do Brasileirão.