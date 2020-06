Marcio Spimpolo: Filho de Marcelo Portugal Gouvêa movimenta política no São Paulo

Divulgação/São Paulo Nome de Marcelinho Portugal Gouvêa é ventilado como um dos próximos candidatos à presidência do São Paulo



Ano de eleição no São Paulo e o clima ferve. Ainda não sabemos quem serão os candidatos oficialmente. Mas algo tem agitado o clube. Marcelinho Portugal Gouvêa, filho do saudoso Marcelo Portugal Gouvêa, deve ser indicado para ser o nome da oposição à Presidência do Conselho.

O pai, Marcelo Portugal Gouvêa, está na história do Morumbi. Na gestão dele, o SP foi campeão Paulista em 2005, da Libertadores e do Mundial no mesmo ano. Marcelo fez o CT de Cotia ser referência no futebol. E contratou Lugano, o “zagueiro do presidente”, que mais tarde, viraria ídolo.

O que a presença de “Marcelinho” representaria? Nos corredores ele sempre foi considerado aliado de Leco, fez parte do grupo da situação que escolheu o atual presidente para concorrer e nesse cenário político poderia ter grande influência no atual mandatário.

A oposição está se movimentando nos bastidores para enfraquecer o atual grupo que comando o SP.

Leco perdeu aliados e a gestão ganha narizes virados e muita crítica diariamente.

Já Marcelinho pode ser um grande nome na eleição. Mas em qual chapa? Marco Aurélio? Roberto Natel? Nas próximas semanas teremos uma definição. Júlio Cazares é um nome muito forte dentro do clube.

O São Paulo ferve…