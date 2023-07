Em reestreia de Alexandre Pato, São Paulo empata com Red Bull Bragantino em jogo morno 

Massa Bruta tomou as rédeas da partida e controlou as ações, mas não conseguiu superar a defesa adversária

MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Red Bull Bragantino e São Paulo se enfrentaram no Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Brasileiro



Red Bull Bragantino e São Paulo fizeram um jogo e empataram em 0 a 0, na tarde deste domingo, 9, no Nabi Abi Chedid, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado, o time mandante tomou as rédeas da partida e controlou as ações, mas não conseguiu superar a defesa adversária. Com um time completamente reserva, o Tricolor criou poucas oportunidades e quase não incomodou o goleiro Cleiton. O confronto serviu de reestreia de Alexandre Pato, a única contratação dos são-paulinos nesta janela de transferências. No início de sua terceira passagem pelo clube, o veterano atuou por cerca de 20 minutos e foi discreto. Com o resultado, Massa Bruta (24) e São Paulo (22) permanecem na sexta e sétima posições, respectivamente. A equipe de Bragança Paulista volta a campo no próximo sábado, 15, para visitar o Botafogo, no Rio de Janeiro. O time de Dorival Júnior, por sua vez, encara o Palmeiras, na próxima quinta-feira, 13, no Allianz Parque, pelas quartas de final da Copa do Brasil – na ida, os são-paulinos ganharam por 1 a 0.