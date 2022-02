Exclusivo: São Paulo recebe sondagem do Dínamo de Kiev pelo meio-campista Igor Gomes

Rodrigo Nestor, também cria da base do Tricolor, está na lista de desejos do clube ucraniano

RICARDO RIMOLI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Igor Gomes comemora gol do São Paulo diante do Internacional



O São Paulo recebeu uma consulta do Dínamo de Kiev pelo meio-campista Igor Gomes. De acordo com o repórter setorista Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, o meia formado em Cotia, que vive em baixa com a torcida são-paulina, é um dos desejos do clube ucraniano. O técnico da equipe, o romeno Mircea Lucescu, inclusive, tem preferência por atletas brasileiros e deseja reforçar sua equipe com um armador – atualmente, o Dínamo é o segundo colocado do campeonato nacional com 45 pontos, dois a menos que o líder e rival Shakhtar Donetsk.

Quem também interessa a agremiação ucraniana é o volante Rodrigo Nestor, que vem alterando entre a titularidade e o banco de reservas sob o comando de Rogério Ceni. O jovem, no entanto, está apenas na lista de desejos do Dínamo e ainda não foi citado na conversa entre os clubes. Em grave crise financeira, o São Paulo planeja arrecadar cerca de R$ 140 milhões com vendas de jogadores nesta temporada – o valor foi definido pela diretoria durante o planejamento financeiro feito para 2022. Até o momento, no entanto, apenas Helinho foi contratado pelo RB Bragantino pelo valor de R$ 24 milhões.