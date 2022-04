Hernanes responde jogadores do Palmeiras após final do Paulistão: ‘Tri brasileiro e nunca rebaixado’ 

Em publicação feita nas redes sociais, o Profeta postou um vídeo antigo em que aparece marcando um gol contra o Verdão e mandou uma mensagem para os atletas palmeirenses

Reprodução/Twitter/São Paulo FC Hernanes venceu duas vezes o Brasileiro e um Paulistão com a camisa do São Paulo



Os jogadores do Palmeiras se aproveitaram da gafe cometida por Hernanes e provocaram o ídolo do São Paulo após a conquista do Campeonato Paulista 2022, no último domingo, 3, no Allianz Parque. Weverton, por exemplo, mandou um recado direto para o meio-campista, dizendo que a partida se resolve dentro de campo. Deyverson, por sua vez, fez uma live no Instagram e questionou: “Quem é o Profeta? Não conheço”. Hernanes, no entanto, não deixou barato e deu uma resposta aos palmeirenses.

Em publicação feita nas redes sociais, o Profeta postou um vídeo antigo em que aparece marcando um gol contra o Palmeiras. Além disso, na legenda do post, o meio-campista recordou que o São Paulo é o único clube do Brasil a conquistar três vezes o Campeonato Brasileiro de maneira consecutiva. O armador também cutucou o rival ao lembrar dos dois rebaixamentos do Verdão para a Série B, enquanto o Tricolor nunca caiu para a 2ª divisão em sua história. “Tricampeão brasileiro por enquanto é só pra nós… E sou, sou tricolor. Nunca foi rebaixado! O resto é história. Faltou só ter sido campeão do mundo com o São Paulo.. Aí ninguém me aguentava”, escreveu.

A rivalidade entre Hernanes e os jogadores do Palmeiras surgiu após o ídolo da torcida são-paulina, que atualmente está sem clube, cometer uma gafe ao parabenizar o Tricolor pela conquista do “bicampeonato paulista” depois do triunfo por 3 a 1 no primeiro jogo, disputado no Morumbi. Imediatamente, o Profeta se corrigiu, dizendo que havia esquecido do regulamento do Estadual, que determinava a disputa de dois jogos nas finais. Bicampeão brasileiro e vencedor do Paulista de 2021 no clube, o jogador está com 36 anos e já afirmou que pode anunciar aposentadoria nas próximas semanas.