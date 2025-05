Jogador do Talleres acusa Bobadilla, do São Paulo, de xenofobia: ‘Vou buscar consequências pelo que sofri’

Ato aconteceu no jogo após o segundo gol do tricolor; Miguel Navarro ficou visivelmente abalado e ameaçou deixar o jogo, sendo consolado pelos companheiros de equipe e por alguns atletas do São Paulo

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Damián Bobadilla, jogador do São Paulo



O jogador do São Paulo, Damián Bobadilla, foi acusado de ter sido xenofóbico com o lateral-esquerdo Miguel Navarro, do Talleres. O ato aconteceu no jogo desta terça-feira (27) após o segundo gol do tricolor. Navarro ficou visivelmente abalado e foi às lágrimas, ameaçando deixar o jogo, sendo consolado pelos companheiros de equipe e por alguns atletas do São Paulo. Ao fim do jogo, o venezuelano chegou a ser questionado antes de sair de campo sobre o que teria acontecido, mas se negou a comentar sobre o caso. Em coletiva de imprensa, o treinador do Talleres, Mariano Levisman, afirmou que o seu comandado teria sido alvo de discriminação. Bobadilla teria dito a Navarro que ele era um “venezuelano morto de fome”. Minutos depois, por meio de uma publicação nas redes sociais, Navarro confirmou a afirmação e comentou sobre o ocorrido.

“Queria poder ter em minhas mãos a solução para a fome que meu país vivo, espero que Deus me dê abundância para poder ajudar. Não acredito que se possa fazer muito contra a pobreza mental. Nunca me envergonhei das minhas raízes e irei até o fim em busca de consequência pela xenofobia que sofri hoje no Brasil pelas mãos de Damián Bobadilla. No futebol no há espaço para os discursos de ódio”, escreveu o venezuelano. Em nota, por meio das redes sociais, o Talleres também se pronunciou sobre o ocorrido. “Nos solidarizamos profundamente com o Miguel e com a sua família neste momento. Como instituição, levantamos a voz contra qualquer forma de discriminação. Não há lugar para o ódio no futebol”, escreveu.

O Talleres complementa: “O futebol é uma ferramenta de integração, respeito e união entre as culturas. Seguiremos trabalhando para que esses valores prevaleçam dento e fora do gramado. Miguel, estamos orgulhosos de você e suas origens. Todos do Talleres estão com você”. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver Navarro conversando com a polícia. No jogo, o São Paulo venceu o Talleres por 2 a 1 fechou a fase de grupos da Libertadores com uma das melhores campanhas. Já o Talleres, que já entrou em campo eliminado, não conseguiu se classificar para o campeonato sul-americano. O adversário da próxima fase serpa conhecido por sorteio.