Luciano volta a treinar e pode reforçar o São Paulo no clássico contra o Santos

Pablo também retornou às atividades nesta sexta-feira, 08, e deve ficar a disposição de Diniz para o jogo de domingo

Se recuperando de lesão, Luciano voltou as treinos nesta sexta-feira, 08



Depois da derrota por 4 a 1 no meio de semana para o RB Bragantino, o São Paulo teve duas boas notícias nesta sexta-feira, 08. Os atacantes Luciano e Pablo retornaram as treinamentos depois de se lesionarem recentemente e podem reforçar a equipe no confronto de domingo contra o Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (horário de Brasília). A dupla marcou 29 gols na temporada e é um grande reforço para a equipe de Fernando Diniz que vem sendo contestada nesse começo de ano. Apesar de animadoras as chances dos dois entrarem em campo, Pablo está mais avançado em sua recuperação, Luciano ainda é incerto entre os 11 titulares.

🆕(2️⃣) Já Pablo participou de toda a atividade. O atacante também se recupera de lesão muscular.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/gnLwEv63AN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 8, 2021

Do outro lado, o Santos terá desfalques para o clássico. O goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo testaram positivo para a Covid-19 nesta quinta-feira, 07, e ficarão ausentes por 15 dias. Além do confronto do final de semana, a dupla também perderá o jogo de volta contra o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores da América, na próxima quarta-feira. Cuca também deve mesclar o time para poupar alguns titulares para o confronto decisivo. Na tabela do Brasileirão, o São Paulo segue na ponta com 56 pontos (seis pontos a frente do Internacional). Já o Santos está em 8º lugar com 36 pontos.