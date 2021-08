São Paulo anuncia volta do atacante argentino Jonathan Calleri

Tricolor também anunciou a contratação do volante uruguaio Gabriel Neves

Rubens Chiri/ São Paulo FC Calleri está de volta ao São Paulo



Na noite desta segunda-feira, 30, véspera do fechamento da janela de transferências internacional, o São Paulo anunciou a volta de Jonathan Calleri ao ataque são-paulino. Em vídeo, o argentino comemorou sua volta e agradeceu a torcida por nunca tê-lo deixado. “Nunca tinha recebido tanto carinho assim. Quando eu parti, sabia que um dia eu iria voltar. Quando fui embora, vocês não me abandonaram. Sonhei inúmeras vezes com esse reencontro no Morumbi. E esse sonho virou realidade”, disse. Calleri defendeu o São Paulo em 2016, fazendo 31 partidas e marcando 16 gols.

Minutos antes o time também anunciou a contratação do volante Gabriel Neves, destaque do futebol uruguaio. O atleta, que estava no Nacional-URU, chega com contrato até dezembro de 2022, com opção de renovação até dezembro de 2025. Na tarde desta segunda, o atleta desembarcou na capital e falou com exclusividade à Jovem Pan sobre sua contratação.“É um clube grande, com muita tradição, me lembro de ver as partidas da Copa Libertadores. É uma honra poder concretizar a minha chegada, sei do histórico de atletas do meu país aqui e espero ajudar”, disse Gabriel ao site oficial do clube.