São Paulo oficializa o retorno de Miranda: ‘E a história continua’

Reprodução/Twitter Miranda está de volta ao São Paulo



O São Paulo oficializou na manhã desta quarta-feira, 17, a contratação de Miranda. Sem clube após o Jiangsu Suning, da China, fechar as portas, o zagueiro chegou livre de custos, passou por exames médicos e assinou vínculo válido até o final de 2022. Em sua primeira passagem pelo time, o defensor formou um dos sistemas mais sólidos do país e foi fundamental na conquista do tricampeonato do Brasileirão (2006, 2007 e 2008). “Dessa vez não é só uma visita”, publicou o Tricolor, postando uma foto do jogador de 36 anos de idade e completando com a hashtag “E a história continua”.

A recontratação de Miranda já havia sido anunciada pelo presidente Julio Casares, pouco antes do clássico diante do Santos, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, o zagueiro chegou para ser o segundo reforço da era Hernán Crespo. Hoje, no entanto, o Tricolor também já acertou com Orejuela, lateral ex-Cruzeiro, William, volante que estava no futebol mexicano, e Éder, atacante que também integrava o elenco do Jiangsu Suning, além de Bruno Rodrigues, primeira aquisição da temporada. Fora eles, o Tricolor também está perto de fechar com Benítez, do Vasco.

Miranda começou a sua carreira nas categorias de base do Coritiba e teve rápida passagem pelo Sochaux, da França, até chegar ao São Paulo. Em cerca de cinco anos no Tricolor paulista, o zagueiro ganhou três vezes o Campeonato Brasileiro (2006 a 2008), alcançando o status de jogador de seleção brasileira. Em 2011, o atleta migrou para o Atlético de Madrid, onde permaneceu por cinco temporadas até ser negociado com a Inter de Milão. Depois de quatro temporadas na Itália, o jogador ficou mais duas na China, defendendo Jiangsu Suning, clube que fechou as portas recentemente.