São Paulo supera Talleres e fica entre melhores campanhas da Libertadores

O São Paulo confirmou a liderança do Grupo D da Libertadores, ao vencer o Talleres por 2 a 1, nesta terça-feira (27). A vitória, que foi a primeira do time no Morumbi nesta edição do torneio, garante a equipe tricolor entre as melhores campanhas da fase de grupos, com 14 pontos. O São Paulo preservou jogadores e lidou com desfalques. Em campo, a equipe preferiu ser cautelosa e aproveitou o nervosismo do adversário para criar suas chances. A partida tinha mais importância para os argentinos, que buscavam manter a terceira posição no grupo e uma vaga na Sul-Americana, mas perderam a posição, para o Alianza Lima, com a derrota. Agora, o São Paulo se volta totalmente ao Campeonato Brasileiro, no qual precisa aproveitar próximos dois compromissos para não ficar em posição incômoda na tabela durante a parada do Mundial de Clubes. O time visita o Bahia, no sábado, e, após a Data Fifa, recebe o Bahia, dia 12 de junho.

Foi em falta cobrada pelo lado direito que o São Paulo saiu na frente. Bobadilla cobrou levantando para a área do Talleres, e Sabino desviou o cabeceio de André Silva para marcar. Somente então os argentinos tentaram sair de fato para o jogo. Na crescente do time visitante, a equipe passou a ocupar mais o campo ofensivo. Também em bola parada, o Talleres iniciou jogada para Depietri chutar mascado. A bola sobrou para Girotti. O centroavante estava livre e teve apenas o trabalho de tirar de Rafael para empatar.

Na segunda etapa, em contra-ataque, nos minutos finais, os são-paulinos já sofriam de exaustão e indicavam que não teriam mais ações ofensivas. Quem estava há menos tempo em campo, porém, deu conta. Desta vez, Ryan Francisco serviu para Luciano. O camisa 10 soltou uma bomba no ângulo de Burrai e colocou o São Paulo na frente novamente. O clima esquentou com discussões entre jogadores. A pilha se sobrepôs ao futebol nos últimos lances.

